Угорщина та Польща залишають заборону на імпорт української агропродукції

Уряд Угорщини не планує скасовувати заборону на імпорт української агропромислової продукції після набуття чинності оновленої торговельної угоди між Україною та ЄС.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє УЗА з посиланням на заяву міністра сільського господарства Угорщини Іштвана Надя.

За його словами, бюрократи ЄС "підпорядковують усе українським інтересам" і не цікавляться проблемами європейських фермерів. Міністр також підкреслив, що угода про вільну торгівлю з країною, яка перебуває у стані війни, викликає серйозні питання, особливо щодо збільшення квот на безмитний експорт українських товарів до ЄС.

Він додав, що уряд Угорщини захищає національних фермерів і тримає кордон закритим в односторонньому порядку.

Польща також підтвердила, що не скасовує безстрокову заборону на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, попри набуття чинності оновленої торговельної угоди між Україною та ЄС.

Міністерство сільського господарства та розвитку села Польщі зазначило, що нова угода не змінює діючі правила і не містить усіх пропозицій Польщі щодо захисту національного аграрного сектору від потенційного негативного впливу українського імпорту.

Зауважимо, ще у липні п’ять держав Європейського Союзу – Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія висловили незадоволення новою торговельною угодою України з ЄС та просили її переглянути. Вони вважали, що значний обсяг імпорту сільськогосподарської продукції з України порушив роботу їхніх ринків і створив нерівні умови для місцевих фермерів.

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз 14 жовтня схвалили рішення про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт аграрної продукції до ЄС.