Венгрия рассматривает возможность возобновления импорта украинской кукурузы из-за нехватки зерна на внутреннем рынке. Речь идет о контролируемых поставках в согласованных объемах. В то же время, Будапешт готов обсуждать продажу Украине излишков дизельного горючего и расширение железнодорожного сообщения между странами.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на " Укринформ ", которому об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берегово 24 ноября.

По словам Мадяра, в этом году Венгрия получила гораздо меньше кукурузы, чем нуждается в ее аграрном секторе. Из-за дефицита страна вынуждена закупать сельскохозяйственную продукцию по более высоким ценам.

Поэтому венгерская сторона рассматривает возможность открытия рынка украинской кукурузы, однако только в пределах предварительно согласованных объемов.

Украинское зерно может использоваться для производства биоэтанола, а также для обеспечения потребностей животноводческой отрасли.

Конкретные объемы возможного импорта и сроки начала поставок Мадьяр не назвал.

Венгрия может продавать Украине излишки дизтоплива.

Отдельной темой переговоров стало энергетическое сотрудничество между Украиной и Венгрией.

Мадяр отметил необходимость развивать не только межправительственные договоренности, но и непосредственное сотрудничество между энергетическими компаниями, в частности MOL, ORLEN и украинскими предприятиями.

По его словам, одним из возможных направлений является продажа Украине излишков дизельного горючего с венгерского и словацкого рынков.

Венгерский премьер отметил, что такие поставки могли бы быть выгодны обеим странам, если на соответствующих рынках есть излишки горючего, а Украина нуждается в дополнительных объемах.

В то же время, конкретных контрактов или объемов поставки стороны пока не объявили.

Украина и Венгрия планируют расширить железнодорожное сообщение

В ходе переговоров также обсудили развитие транспортной инфраструктуры и пограничной логистики.

В частности, речь шла о возможности увеличения пропускной способности железнодорожного перехода Чоп-Захонь, который является одним из важных транспортных маршрутов между Украиной и Венгрией.

По словам Мадяра, географическое расположение обеих стран создает возможности для развития международных грузоперевозок.

Для реализации договоренностей министры Украины и Венгрии, ответственные за энергетику и сельское хозяйство, планируют регулярно проводить встречи и координировать дальнейшую работу.

Напомним, ранее Венгрия возобновила запрет на импорт украинской агропродукции после ее случайной отмены из-за законодательной ошибки. Ограничения касались около 20 категорий товаров, в том числе кукурузы, пшеницы, ячменя, мяса и яиц.