Венгрия планирует отказаться от российского газа: названа дата

Венгрия планирует прекратить импорт российского природного газа к осени 2027 года, поскольку такой четкий дедлайн установил Европейский Союз.

Как пишет Dilo, об этом заявила министерша иностранных дел и торговли Венгрии Анита Орбан в интервью изданию Telex.

Она сослалась на установленный ЕС график постепенного прекращения импорта российского газа для стран-членов.

"ЕС установил четкий срок для постепенного прекращения импорта российского природного газа – это осень 2027 года", - подчеркнула Орбан.

Министр подчеркнула, что Венгрия ищет альтернативные источники поставок энергоносителей и принимает меры по диверсификации поставок нефти. По ее словам, венгерская энергетическая компания MOL готовит свои НПЗ к возможному использованию нероссийского сырья: оно будет поступать через хорватский трубопровод JANAF.

При этом MOL ищет технологические изменения для получения сырья от других поставщиков. Компания может приобрести долю "Газпрома" у сербской нефтяной компании NIS, которой принадлежит единственный НПЗ Сербии. Управление по контролю за иностранными активами США предоставило разрешение на продление переговоров с "Газпромом" до 11 декабря. Министр заверила, что сербская, российская и венгерская стороны настроены заключить соглашение до установленного срока.

Орбан также назвала Венгрию "потенциальным крупным транзитным и распределительным центром природного газа и сырой нефти".

Ранее сообщалось, что Венгрия рассматривает возможность подписания соглашения с румынскими компаниями OMV Petrom и Romgaz о поставках газа из румынского месторождения Neptun Deep, добычу на котором планируется начать в 2027 году.

ЕС на пути к отказу от российских энергоресурсов

Следует отметить, что Европейский парламент и Совет ЕС согласовали предварительный план, обязывающий Европейский Союз навсегда прекратить импорт российского газа и двигаться к постепенному отказу от российской нефти.

Так, импорт сжиженного природного газа (СПГ) будет поэтапно прекращен до 31 декабря 2026, а импорт трубопроводного газа - до 30 сентября 2027 года.

Комиссия также изучает правовые механизмы, которые позволили бы европейским компаниям расторгнуть действующие газовые контракты с Россией до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать "форс-мажор" в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.

Регламент Европейского союза REPowerEU, устанавливающий постепенное прекращение импорта в ЕС российского трубопроводного и сжиженного газа, вступил в силу 3 февраля.