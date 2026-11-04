UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,54

--0,13

EUR

51,25

+0,19

Наличный курс:

USD

46,32

46,05

EUR

52,04

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Венгрия планирует отказаться от российского газа: названа дата

Анита Орбан
Анита Орбан. Фото: facebook.com/orbananita.tisza

Венгрия планирует прекратить импорт российского природного газа к осени 2027 года, поскольку такой четкий дедлайн установил Европейский Союз.

Как пишет Dilo, об этом заявила министерша иностранных дел и торговли Венгрии Анита Орбан в интервью изданию Telex.

Она сослалась на установленный ЕС график постепенного прекращения импорта российского газа для стран-членов.

"ЕС установил четкий срок для постепенного прекращения импорта российского природного газа – это осень 2027 года", - подчеркнула Орбан.

Министр подчеркнула, что Венгрия ищет альтернативные источники поставок энергоносителей и принимает меры по диверсификации поставок нефти. По ее словам, венгерская энергетическая компания MOL готовит свои НПЗ к возможному использованию нероссийского сырья: оно будет поступать через хорватский трубопровод JANAF.

При этом MOL ищет технологические изменения для получения сырья от других поставщиков. Компания может приобрести долю "Газпрома" у сербской нефтяной компании NIS, которой принадлежит единственный НПЗ Сербии. Управление по контролю за иностранными активами США предоставило разрешение на продление переговоров с "Газпромом" до 11 декабря. Министр заверила, что сербская, российская и венгерская стороны настроены заключить соглашение до установленного срока.

Орбан также назвала Венгрию "потенциальным крупным транзитным и распределительным центром природного газа и сырой нефти".

Ранее сообщалось, что Венгрия рассматривает возможность подписания соглашения с румынскими компаниями OMV Petrom и Romgaz о поставках газа из румынского месторождения Neptun Deep, добычу на котором планируется начать в 2027 году.

ЕС на пути к отказу от российских энергоресурсов

Следует отметить, что Европейский парламент и Совет ЕС согласовали предварительный план, обязывающий Европейский Союз навсегда прекратить импорт российского газа и двигаться к постепенному отказу от российской нефти.

Так, импорт сжиженного природного газа (СПГ) будет поэтапно прекращен до 31 декабря 2026, а импорт трубопроводного газа - до 30 сентября 2027 года.

Комиссия также изучает правовые механизмы, которые позволили бы европейским компаниям расторгнуть действующие газовые контракты с Россией до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать "форс-мажор" в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.

Регламент Европейского союза REPowerEU, устанавливающий постепенное прекращение импорта в ЕС российского трубопроводного и сжиженного газа, вступил в силу 3 февраля.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности