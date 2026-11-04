Угорщина планує відмовитися від російського газу: названо дату

Угорщина планує припинити імпорт російського природного газу до осені 2027 року, бо такий чіткий дедлайн встановив Європейський Союз.

Як пише Dilo, про це заявила міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан в інтерв'ю виданню Telex.

Вона послалася на встановлений ЄС графік поступового припинення імпорту російського газу для країн-членів.

"ЄС встановив чіткий термін для поступового припинення імпорту російського природного газу - це осінь 2027 року", - підкреслила Орбан.

Міністерка наголосила, що Угорщина шукає альтернативні джерела постачання енергоносіїв і вживає заходів щодо диверсифікації поставок нафти. За її словами, угорська енергетична компанія MOL готує свої НПЗ до можливого використання неросійської сировини: вона надходитиме через хорватський трубопровід JANAF.

При цьому MOL шукає технологічні зміни, щоб отримувати сировину від інших постачальників. Компанія може придбати частку "Газпрому" у сербській нафтовій компанії NIS, якій належить єдиний НПЗ Сербії. Управління з контролю за іноземними активами США надало дозвіл на продовження переговорів із "Газпромом" до 11 грудня. Міністерка запевнила, що сербська, російська та угорська сторони налаштовані укласти угоду до встановленого терміну.

Орбан також назвала Угорщину "потенційним великим транзитним і розподільчим центром для природного газу та сирої нафти".

Раніше повідомлялося, що Угорщина розглядає можливість підписання угоди з румунськими компаніями OMV Petrom и Romgaz про постачання газу з румунського родовища Neptun Deep, видобуток на якому планують почати у 2027 році.

ЄС на шляху до відмови від російських енергоресурсів

Варто зазначити, що Європейський парламент і Рада ЄС погодили попередній план, який зобов’язує Європейський Союз назавжди припинити імпорт російського газу й рухатися до поступової відмови від російської нафти.

Так, імпорт скрапленого природного газу (СПГ) буде поетапно припинено до 31 грудня 2026 року, а імпорт трубопровідного газу — до 30 вересня 2027 року.

Комісія також вивчає правові механізми, які дозволили б європейським компаніям розірвати чинні газові контракти з Росією до кінця 2027 року. Однак експерти вказують, що використати "форс-мажор" як підставу для розірвання угод буде надзвичайно складно, і компанії можуть зіткнутися з штрафами чи арбітражними позовами.

Регламент Європейського союзу REPowerEU, який встановлює поступове припинення імпорту в ЄС російського трубопровідного та скрапленого газу, набув чинності 3 лютого.