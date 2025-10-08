Верховная Рада приняла закон о создании Выплатного агентства для поддержки аграриев

Верховная Рада Украины приняла закон №13202-1, предусматривающий создание Выплатного агентства для прозрачного и своевременного предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным производителям по стандартам ЕС. Закон поддержали 278 народных депутатов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Выплатное агентство и европейские стандарты в Украине

"Выплатное агентство станет структурой, которая обеспечит государственную поддержку агропроизводителям, согласно европейским стандартам. Принятый закон будет способствовать укреплению устойчивости агропроизводства, развитию сельских территорий, обеспечению продовольственной безопасности, обеспечению прозрачного и эффективного финансового управления", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Основными задачами Выплатного агентства станут:

обеспечение эффективного финансового контроля;

проверка законности и правомерности расходов;

соблюдение норм украинского и европейского законодательства;

гарантирование прозрачности использования государственных и международных средств.

Деятельность Выплатного агентства будет основываться на принципах подотчетности, обоснованности расходов, минимизации рисков злоупотреблений и недопущении нецелевого использования средств.

Законом предусмотрено внедрение Интегрированной системы администрирования и контроля (ИСАК) – украинского аналога европейской системы IACS (Integrated Administration and Control System). ИСАК станет ключевым инструментом для точного учета и прозрачного контроля финансовых выплат.

Также будет внедрена Система сельскохозяйственных данных (ССД) – современный инструмент сбора, обработки и анализа информации о развитии фермерских хозяйств с учетом экономических, социальных и экологических показателей. ССД будет способствовать принятию обоснованных управленческих решений, эффективному планированию государственной аграрной политики, усилению координации между органами власти и обеспечению прозрачности процесса принятия решений в сфере сельского хозяйства.

Закон принят согласно приведению украинского законодательства в соответствие с законодательством ЕС и выполнением международных обязательств Украины в рамках евроассоциации и курса и направлен на реализацию инициативы ЕС "Ukraine Facility".

Справочно

Выплатное агентство (Paying Agency) – это специализированный государственный орган, ответственный за администрирование и контроль всех финансовых поступлений – как государственных, так и донорских – для поддержки аграрного сектора. Ее создание является обязательным условием для стран-кандидатов по вступлению в Европейский Союз.

Агентство должно пройти аккредитацию Европейской Комиссии, подтверждающую надежность и защищенность ее систем учета и контроля. Успешная аккредитация открывает Украине доступ к финансовым инструментам ЕС, что будет способствовать эффективной поддержке фермеров и развитию аграрного сектора.

Напомним, в список отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, 25% стоимости которых компенсируется государством, добавили 212 новых наименований продукции. Всего в перечне уже 14209 позиций от 162 украинских производителей.