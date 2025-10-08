Верховна Рада ухвалила закон про створення Виплатної агенції для підтримки аграріїв

Верховна Рада України ухвалила закон №13202-1, який передбачає створення Виплатної агенції для прозорого та своєчасного надання державної підтримки сільськогосподарським виробникам за стандартами ЄС. Закон підтримали 278 народних депутатів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Виплатна агенція та європейські стандарти в Україні

"Виплатна агенція стане структурою, яка забезпечить державну підтримку агровиробникам, згідно з європейськими стандартами. Прийнятий закон сприятиме зміцненню стійкості агровиробництва, розвитку сільських територій, гарантуванню продовольчої безпеки, забезпеченню прозорого та ефективного фінансового управління", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Денис Башлик.

Основними завданнями Виплатної агенції стануть:

забезпечення ефективного фінансового контролю;

перевірка законності та правомірності витрат;

дотримання норм українського та європейського законодавства;

гарантування прозорості використання державних та міжнародних коштів.

Діяльність Виплатної агенції базуватиметься на принципах підзвітності, обґрунтованості витрат, мінімізації ризиків зловживань та недопущення нецільового використання коштів.

Законом передбачено впровадження Інтегрованої системи адміністрування та контролю (ІСАК) — українського аналога європейської системи IACS (Integrated Administration and Control System). ІСАК стане ключовим інструментом для точного обліку та прозорого контролю фінансових виплат.

Також буде запроваджена Система сільськогосподарських даних (ССД) — сучасний інструмент збору, обробки та аналізу інформації про розвиток фермерських господарств з урахуванням економічних, соціальних та екологічних показників. ССД сприятиме прийняттю обґрунтованих управлінських рішень, ефективному плануванню державної аграрної політики, посиленню координації між органами влади та забезпеченню прозорості процесу прийняття рішень у сфері сільського господарства.

Закон прийнятий згідно з приведенням українського законодавства до відповідності з законодавства ЄС та на виконання міжнародних зобов’язань України в межах євроасоціації та курсу та спрямований на реалізацію ініціативи ЄС "Ukraine Facility".

Довідково

Виплатна агенція (Paying Agency) — це спеціалізований державний орган, відповідальний за адміністрування та контроль усіх фінансових надходжень — як державних, так і донорських — для підтримки аграрного сектору. Її створення є обов’язковою умовою для країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу.

Агенція повинна пройти акредитацію Європейської Комісії, яка підтверджує надійність та захищеність її систем обліку та контролю. Успішна акредитація відкриває Україні доступ до фінансових інструментів ЄС, що сприятиме ефективній підтримці фермерів і розвитку аграрного сектору.

Нагадаємо, до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких компенсується державою, додали 212 нових найменувань продукції. Загалом у переліку вже 14 209 позицій від 162 українських виробників.