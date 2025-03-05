Верховный суд США отказал Трампу в замораживании иностранной помощи на $2 млрд

Верховный суд США отклонил запрос Дональда Трампа на замораживание почти 2 миллиардов долларов иностранной помощи в рамках его инициативы по урезанию государственных расходов.

Об этом сообщает The New York Times.

Верховный суд отклонил предложение Трампа

Верховный суд США отклонил чрезвычайный запрос президента Трампа на замораживание иностранной помощи.

Суд не подписал краткий приказ, обычно выдаваемый для экстренных заявлений, отметив, что судья первой инстанции, обязавший правительство возобновить выплаты, должен разъяснить, какие обязательства правительство должно выполнить.

Это решение является первым шагом суда в ответ на ряд судебных процессов, инициированных попытками президента Трампа кардинально сменить правительство.

Голосование завершилось 5 против 4, при этом главный судья Джон Г. Робертс-младший и судья Эми Кони Барретт присоединились к трем либеральным судьям, образовав большинство.

Судья Сэмюэл А. Алито-младший, выражая мнение четырех несогласных судей, подчеркнул, что большинство допустило серьезную ошибку.

Он поставил под сомнение решение окружного судьи, который, по его мнению, не имел юрисдикции, и спросил: "Может ли один судья, вероятно, не имеющий необходимых полномочий, без ограничений заставить правительство Соединенных Штатов выплатить 2 миллиарда долларов налогоплательщиков?" По его мнению, ответ на этот вопрос должен быть однозначным: "Нет". Однако судья выразил удивление, что большинство судей пришли к другому выводу.

The New York Times отмечает, что администрация президента прекратила оказание помощи 20 января, в первый день пребывания Трампа в должности.

Получатели и некоммерческие организации подали два иска, оспаривая замораживание как неконституционное использование президентских полномочий, что препятствовало ассигнованию Конгрессом для Агентства США по международному развитию.

Группы заявили, что замороженные средства повлекли за собой каскадные кризисы, угрожая критической медицинской помощи во всем мире, оставляя пищу гнить на складах, разрушая бизнес и создавая риск распространения болезней и политической нестабильности.

"Влияние этого незаконного поведения невозможно переоценить: на предприятия, которые вынуждены закрывать программы и сокращать работников; на детей, страдающих голодом; на людей, борющихся со смертельными болезнями; и на наш конституционный порядок", — отметили юристы Глобального совета здравоохранения в одном из исков.

Ликвидация USAID

Ранее сообщалось, что Трамп прекращает более 90% выплат иностранной помощи, несмотря на судебные тяжбы. В общей сложности около 5800 грантов USAID были прекращены, а более 500 грантов USAID были удержаны. Общая максимальная стоимость удержанных грантов составляет около 57 млрд долларов. Кроме прекращения действия грантов USAID, было прекращено действие около 4100 государственных грантов и сохранено около 2700 государственных грантов.

Также администрация Трампа продолжает "демонтаж" USAID. Приблизительно 4200 ее сотрудников были отправлены в административный отпуск. Замораживание финансирования остановило тысячи финансируемых США программ за границей, а администрация и команды Департамента эффективности правительства Маска уволили большинство сотрудников USAID из-за вынужденных отпусков и увольнений.

24 февраля в USAID сообщили, что приступают к процессу "сокращения штата ", в результате которого будет ликвидировано по меньшей мере 1 600 должностей.