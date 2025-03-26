Вьетнам позволит запустить спутниковый интернет Starlink от SpaceX

Правительство Вьетнама позволит SpaceX запустить в стране на экспериментальной основе спутниковый интернет-сервис Starlink. Количество подписчиков на пробный период будет ограничено.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает агентство Вloomberg.

Правительство социалистической республики заявило, что это решение открывает SpaceX возможность инвестировать на экспериментальной основе в "телекоммуникационные услуги с инфраструктурой, в частности, спутниковые телекоммуникационные сети на низкой околоземной орбите во Вьетнаме" до 1 января 2031 года.

В заявлении говорится, что бизнес будет "основан на принципах, обеспечивающих национальную оборону и безопасность, без ограничений на владение иностранными инвесторами, их вклад в капитал или участие в акциях".

Премьер-министр Фам Минь Чинь на встрече с лидерами американского бизнеса в начале этого месяца призвал чиновников дать зеленый свет спутниковой службе, поскольку эта страна Юго-Восточной Азии стремится укрепить торговые связи с США и избежать риска введения пошлин.

Некоторые аналитики рассматривают разрешение американской компании запустить свой интернет-сервис как одно из мер, предпринятых промышленным центром Юго-Восточной Азии во избежание удара со стороны США.

Пока неизвестно, подала ли SpaceX заявку на получение лицензии на запуск своего сервиса во Вьетнаме. Starlink работает более чем на 120 рынках по всему миру.

По данным агентства, компании разрешено предоставлять услуги фиксированной и мобильной связи на всей территории Вьетнама. Однако решение правительства ограничивает количество подписчиков 600 тысяч в пробный период.

Напомним, компания Jio Platforms Ltd , принадлежащая миллиардеру Мукешу Амбани, объявила о соглашении со SpaceX о предоставлении услуг спутникового интернета Starlink в Индии. Накануне индийская компания Bharti Airtel Сунила Миттала объявила о том же соглашении.