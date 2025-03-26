В'єтнам дозволить запустити супутниковий інтернет Starlink від SpaceX

Уряд В'єтнаму дозволить SpaceX запустити в країні на експериментальній основі супутниковий інтернет-сервіс Starlink. Кількість передплатників на пробний період буде обмежена.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє агентство Вloomberg.

Уряд соціалістичної республіки заявив, що це рішення відкриває SpaceX можливість інвестувати на експериментальній основі у "телекомунікаційні послуги з інфраструктурою, зокрема супутникові телекомунікаційні мережі на низькій навколоземній орбіті у В'єтнамі" до 1 січня 2031 року.

У заяві йдеться, що бізнес буде "заснований на принципах, що забезпечують національну оборону та безпеку, без жодних обмежень на володіння іноземними інвесторами, їхній внесок у капітал чи участь у акціях".

Прем'єр-міністр Фам Мінь Чінь на зустрічі з лідерами американського бізнесу на початку цього місяця закликав чиновників дати зелене світло супутниковій службі, оскільки ця країна Південно-Східної Азії прагне зміцнити торговельні зв'язки зі США та уникнути ризику введення мит.

Деякі аналітики розглядають дозвіл американської компанії запустити свій інтернет-сервіс як один із заходів, вжитих промисловим центром Південно-Східної Азії, щоб уникнути удару з боку США.

Наразі невідомо, чи подала SpaceX заявку на отримання ліцензії на запуск свого сервісу у В'єтнамі. Starlink працює більш ніж на 120 ринках у всьому світі.

За даними агентства, компанії дозволено надавати послуги фіксованого та мобільного зв'язку на всій території В'єтнаму.Однак рішення уряду обмежує кількість передплатників 600 тисяч на пробний період.

Нагадаємо, компанія Jio Platforms Ltd, яка належить мільярдеру Мукешу Амбані, оголосила про угоду зі SpaceX про надання послуг супутникового інтернету Starlink в Індії. Напередодні індійська компанія Bharti Airtel Суніла Міттала оголосила про таку ж угоду.