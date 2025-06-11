Viber запускает новые функции для малого бизнеса в Украине

11 июня 2025 года компания Rakuten Viber объявила о запуске новых бесплатных функций для малых бизнесов в Украине. Обновления стали частью развития бизнес-профилей, внедренных осенью 2024 года.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу компании.

Их цель – помочь предпринимателям эффективнее общаться с клиентами, поддерживать онлайн-присутствие и продвигать свои услуги.

Среди новшеств — папка "Клиенты", возможность бизнес-звонков в Viber и функция категоризации бизнесов для упрощенного поиска:

Отдельная папка "Клиенты"

Все чаты с клиентами теперь будут автоматически собираться в специальной папке. Это позволяет бизнесам оперативно реагировать на обращения, обрабатывать заказы и выстраивать коммуникацию.

Сообщения, инициированные через QR-коды, ссылки или бизнес-поиск, будут автоматически попадать в эту папку.

Бизнес-звонки

Теперь пользователи могут звонить бизнесам напрямую в Viber, даже если те не указали номер телефона. Доступны как голосовые, так и видеовызовы. Личные номера остаются скрытыми – при вызове клиент видит только название компании и ее логотип. Это создает дополнительный, неопасный канал связи.

Категории для бизнес-профиля

Бизнесы могут выбрать из двух категорий, которые лучше всего описывают их деятельность. Это поможет им лучше презентовать свои товары и услуги, а пользователям легче находить нужные компании в Viber. В обновленном поиске появится карусель с категориями, адаптированными под локацию пользователя.

Все бизнес-профили проходят модерацию, после чего становятся доступны в поиске. Результаты фильтруются по стране, городу и району, благодаря чему пользователи видят только локальные предложения.

В мае Rakuten Viber запустил два новых интерактивных инструмента для бизнесов: карусель и список в бизнес-сообщениях. Эти обновления помогут брендам сделать общение с клиентами более удобным и автоматизированным.