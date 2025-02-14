Viber запускает новый сервис знакомств: регистрация открыта

Rakuten Viber открывает предварительную регистрацию в новом сервисе знакомств – Viber Dating, который поможет пользователям приложения знакомиться онлайн с реальными людьми. Украинцы смогут попробовать Viber Dating одним из первых в мире.

Об этом сообщает пресс-служба Rakuten Viber.

Отмечается, что в феврале Viber провел опрос, чтобы узнать, с какими проблемами сталкивались украинки и украинцы в приложениях для знакомств. Результаты показали, что почти половина респондентов и респонденток (45%) считают ключевой проблемой ложную информацию в профилях, а четверть опрошенных ( 26% ) считают такой проблемой мошенничества.

Как отмечается, Viber Dating решает эти проблемы, ведь все профили — реальные, созданные людьми, уже имеющими свою учетную запись в Viber. В то же время функция работает с соблюдением всех требований конфиденциальности и конфиденциальности. Профиль знакомств отделен от основной учетной записи, а телефонные номера пользователей в Viber Dating всегда скрыты.

Как присоединиться к сервису знакомств

Как сообщают в компании, чтобы присоединиться к предварительной регистрации и получить письмо ожидания, нужно заполнить профиль.

Для этого перейдите к меню "Дополнительно" . => “Viber Dating Бета-версия” => нажмите пункт меню и выберите “Присоединиться к списку ожидания”. Ссылка для доступа к письму ожидания (работает с мобильного): https://vb.me/dating_wl_ru .

"После запуска сервиса, который произойдет в скором времени, украинцы смогут искать новые знакомства, общаться и просматривать свои пары прямо в приложении Viber", — подчеркивают в компании.

Там пообещали рассказать больше подробностей о Viber Dating после запуска в Украине.

Заметим, за 2023-2024 год Rakuten Viber заблокировал около 40 тысяч мошенников и спамеров в приложении. Благодаря постоянному мониторингу команды и жалобам пользователей злоумышленников снижается. В то же время мошенники находят новые методы для завладения профилями.

Да, недавно Rakuten Viber отследил новая мошенническая схема : злоумышленники представляются другим известным сервисом, чтобы получить доступ к учетной записи пользователя.