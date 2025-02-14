Viber запускає новий сервіс знайомств: реєстрацію відкрито

Rakuten Viber відкриває попередню реєстрацію у новому сервісі знайомств – Viber Dating, який допоможе користувачам програми знайомитися онлайн із реальними людьми. Українці зможуть спробувати Viber Dating одними з перших у світі.

Про це повідомляє пресслужба Rakuten Viber.

Зазначається, що у лютому Viber провів опитування, щоб дізнатись, з якими проблемами стикались українки та українці в застосунках для знайомств. Результати показали, що майже половина респондентів і респонденток (45%) вважає ключовою проблемою неправдиву інформацію у профілях, а чверть опитаних (26%) вважають такою проблемою шахрайства.

Як наголошується, Viber Dating розвʼязує ці проблеми, адже всі профілі — реальні, створені людьми, які вже мають свій обліковий запис у Viber. Водночас функція працює з дотриманням усіх вимог приватності та конфіденційності. Профіль для знайомств відокремлений від основного облікового запису, а телефонні номери користувачів у Viber Dating завжди приховані.

Як долучитися до сервісу знайомств

Як повідомляють в компанії, щоб долучитись до попередньої реєстрації та отримати лист очікування, потрібно заповнити профіль.

Для цього перейдіть до меню “Додатково” . => “Viber Dating Бета-версія” => натисніть на пункт меню та оберіть “Приєднатись до списку очікування”. Посилання для доступу до листа очікування (працює з мобільного): https://vb.me/dating_wl_ua.

"Після запуску сервісу, який станеться незабаром, українці зможуть шукати нові знайомства, спілкуватись і переглядати свої пари просто в застосунку Viber", - підкреслюють в компанії.

Там пообіцяли розповісти більше деталей про Viber Dating після запуску в Україні.

Зауважимо, за 2023-2024 рік Rakuten Viber заблокував близько 40 тисяч шахраїв і спамерів у застосунку. Завдяки постійному моніторингу команди та скаргам користувачів кількість зловмисників знижується. Водночас шахраї знаходять нові методи для заволодіння профілями.

Так, нещодавно Rakuten Viber відслідкував нову шахрайську схему: зловмисники представляються іншим відомим сервісом, аби отримати доступ до облікового запису користувача.