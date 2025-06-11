Viber запускає нові функції для малого бізнесу в Україні

11 червня 2025 року компанія Rakuten Viber оголосила про запуск нових безплатних функцій для малих бізнесів в Україні. Оновлення стали частиною розвитку бізнес-профілів, які були впроваджені восени 2024 року.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Їх мета — допомогти підприємцям ефективніше комунікувати з клієнтами, підтримувати онлайн-присутність і просувати свої послуги.

Серед нововведень — папка "Клієнти", можливість бізнес-дзвінків у Viber та функція категоризації бізнесів для спрощеного пошуку:

Окрема папка "Клієнти"

Всі чати з клієнтами тепер автоматично збиратимуться в спеціальній папці. Це дає змогу бізнесам оперативно реагувати на звернення, обробляти замовлення та вибудовувати комунікацію.

Повідомлення, ініційовані через QR-коди, посилання або бізнес-пошук, потраплятимуть у цю папку автоматично. Інші чати можна додати вручну. Існуючі переписки також будуть перенесені в цю категорію.

Бізнес-дзвінки

Відтепер користувачі можуть дзвонити бізнесам напряму у Viber, навіть якщо ті не вказали номер телефону. Доступні як голосові, так і відеодзвінки. Особисті номери залишаються прихованими — під час виклику клієнт бачить лише назву компанії та її логотип. Це створює додатковий, безпечний канал зв’язку.

Категорії для бізнес-профілю

Бізнеси можуть обрати до двох категорій, що найкраще описують їхню діяльність. Це допоможе їм краще презентувати свої товари та послуги, а користувачам — легше знаходити потрібні компанії у Viber. В оновленому пошуку з’явиться карусель з категоріями, адаптована під локацію користувача.

Усі бізнес-профілі проходять модерацію, після чого стають доступними у пошуку. Результати фільтруються за країною, містом і районом, завдяки чому користувачі бачать лише локальні пропозиції.

Додамо, у травні Rakuten Viber запустив два нові інтерактивні інструменти для бізнесів: карусель та список у бізнес-повідомленнях. Ці оновлення допоможуть брендам зробити спілкування з клієнтами більш зручним і автоматизованим.