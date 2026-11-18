В Киеве в течение учебного года 58 школ получили новое оборудование для изучения естественных наук, технологий и робототехники. В частности, для учебных заведений приобрели около 1,9 тыс. конструкторов и наборов для робототехники, 60 комплектов учебных роботов и сотни наборов для экспериментов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения Киевской городской государственной администрации.

В общей сложности для столичных школ закупили 799 STEM-наборов для проведения экспериментов, 1887 конструкторов и наборов для робототехники, 60 комплектов учебных роботов и 893 единиц оборудования для учебных кабинетов.

Кроме того, заведения получили 77 интерактивных панелей и лабораторную мебель.

Отдельно 400 школ снабдили дидактическими материалами с дополненной реальностью и звуковым сопровождением. Для учащихся начальных классов было приобретено 1750 комплектов учебных материалов.

За какие средства обновляли школы Киева

Модернизацию учебных заведений проводили по двум программам.

В рамках европейской программы Ukraine Facility оборудование получило 26 школ. В частности, было оснащено 16 кабинетов естественных наук.

Еще 32 заведения модернизировали по городской программе "Образование Киева". Они обустроили 25 кабинетов естественных наук и приобрели 1900 комплектов для робототехники.

Новое оборудование было установлено в кабинетах биологии, химии и физики. Также обновили обучающие пространства для работы с виртуальной реальностью, 3D-печатью и STEM-лаборатории.

По словам директора Департамента образования и науки КГГА Елены Фиданян, использование новых технологий позволяет учащимся не только усваивать теоретический материал, но и проводить опыты, экспериментировать и самостоятельно искать ответы на вопросы.

Обновление оборудования должно расширить возможности практического обучения и помочь школьникам овладевать естественными и техническими дисциплинами.

Напомним, в апреле 2026 года правительство выделило 700 млн грн на модернизацию школ. Денежные средства предусмотрели для закупки техники, мультимедийного оборудования и мебели для кабинетов естественных и точных наук, а также STEM-лабораторий.