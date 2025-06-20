Visa назначила нового регионального президента, который будет руководить и в Украине

20 июня компания Visa объявила о назначении Тарека Махмуда региональным президентом в Центральной и Восточной Европе, Ближнем Востоке и Африке (CEMEA).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Visa.

Отмечается, что на новой Махмуд будет руководить операционной деятельностью компании на более чем 86 инновационных и динамичных рынках, включая Украину. В настоящее время работа Visa в CEMEA охватывает более 1800 клиентов, обслуживаемых 23 местными офисами по всему региону.

Что известно о новом топ-менеджере Visa

Тарек Махмуд имеет более 30 лет опыта в сфере банковских услуг и платежей. До нового назначения он работал в Лондоне, занимая должность руководителя Value-Added Services в европейском регионе Visa.

К компании он присоединился в 2019 году в качестве регионального менеджера в Юго-Восточной Азии, работая в сингапурском офисе. До работы у Visa Махмуд занимал руководящие должности в Ahli United Bank, ANZ и HSBC.

Теперь он будет работать в Дубае и немедленно приступит к исполнению обязанностей, подчиняясь Оливеру Дженкину, региональному президенту Visa на глобальных рынках.

На этом посту Махмуд сменил Эндрю Торре, недавно назначенного президентом Value-Added Services Visa — стремительно расширившегося к глобальному бизнесу направления в размере 9 миллиардов долларов США и обеспечивающего годовой рост дохода на уровне 20% с 2021 года.

«Для меня большая честь возглавить регион CEMEA и продолжить колоссальный прогресс, который трансформирует будущее платежей, коммерции и движения денег на многочисленных динамичных рынках.

СПРАВКА:

Visa – мировой лидер индустрии электронных платежей, способствующий транзакциям между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными организациями более чем в 200 странах и территориях ежегодно.

В первом квартале 2025 года оператор платежной системы Visa впервые за длительное время опередил Mastercard по общему количеству платежных карт в обращении в Украине. По состоянию на 1 апреля в обращении находилось 69,22 млн карт Visa, что на 5,62 млн (8,8%) больше, чем в начале года.

Также Visa запустила в Украине технологии Tap to Add Card, которая позволяет легко добавлять карты в цифровые кошельки, просто коснувшись ими своего мобильного устройства.