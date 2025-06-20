Visa призначила нового регіонального президента, який керуватиме і в Україні

20 червня компанія Visa оголосила про призначення Тарека Махмуда регіональним президентом у Центральній та Східній Європі, на Близькому Сході та в Африці (CEMEA).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Visa.

Зазначається, що на новій Махмуд керуватиме операційною діяльністю компанії на понад 86 інноваційних та динамічних ринках, включаючи Україну. Наразі робота Visa у CEMEA охоплює понад 1800 клієнтів, яких обслуговують 23 місцеві офіси по всьому регіону.

Що відомо про нового топ-менеджера Visa

Тарек Махмуд має понад 30 років досвіду у сфері банківських послуг та платежів. До нового призначення він працював у Лондоні, обіймаючи посаду керівника напряму Value-Added Services у європейському регіоні Visa.

До компанії він приєднався у 2019 році як регіональний менеджер у Південно-Східній Азії, працюючи в сінгапурському офісі. До роботи у Visa Махмуд обіймав керівні посади в Ahli United Bank, ANZ і HSBC.

Відтепер він працюватиме в Дубаї й негайно приступить до виконання обов’язків, підпорядковуючись Оліверу Дженкіну, регіональному президенту Visa на глобальних ринках.

На цій посаді Махмуд змінив Ендрю Торре, якого нещодавно призначили президентом Value-Added Services Visa — напряму, що стрімко розширився до глобального бізнесу обсягом 9 мільярдів доларів США та забезпечує річне зростання доходу на рівні 20% з 2021 року.

«Для мене велика честь очолити регіон CEMEA та продовжити колосальний прогрес, що трансформує майбутнє платежів, комерції та руху грошей на численних динамічних ринках. Пропрацювавши понад третину своєї кар’єри в цьому регіоні, я в захваті від чудової можливості розширити цифрові платежі серед більшого кола споживачів, продавців та економічних систем., — прокоментував своє призначення Тарек Махмуд.

ДОВІДКА:

Visa – світовий лідер індустрії електронних платежів, що сприяє транзакціям між споживачами, бізнесом, фінансовими та урядовими організаціями у більш ніж 200 країнах та територіях щороку.

У першому кварталі 2025 року оператор платіжної системи Visa вперше за тривалий час випередив Mastercard за загальною кількістю платіжних карток в обігу в Україні. Станом на 1 квітня в обігу перебувало 69,22 млн карток Visa, що на 5,62 млн (8,8%) більше, ніж на початку року.

Також Visa запустила в Україні технології Tap to Add Card, яка дозволяє легко додавати картки до цифрових гаманців, просто торкнувшись ними свого мобільного пристрою.