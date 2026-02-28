Запланована подія 2

Владельцы долларовых облигаций Украины ищут лучшие условия после реструктуризации

ЕИБ, финансирование
Владельцы украинских облигаций стремятся к улучшению условий

Некоторые владельцы долларовых облигаций Украины рассматривают возможность требовать от правительства более выгодных условий после реструктуризации прошлого года, утверждая, что изменения в ценных бумагах, привязанных к ВВП, ухудшили их положение.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Как сообщают источники, знакомые по этому вопросу, инвесторы, обменявшие варранты в декабре 2025 года, получили новый класс долларового долга (класс C), обеспечивающий лучшую защиту, чем предыдущие облигации классов A и B. Теперь некоторые владельцы старых облигаций обсуждают возможность обращения к правительству с просьбой возобновить переговоры об улучшении.

Юридическая фирма Weil, Gotshal & Manges организует обсуждение среди инвесторов и может координировать совместное письмо украинскому правительству. В случае если переговоры не принесут результатов, владельцы облигаций оставляют за собой возможность судебного иска.

Долларовые облигации Украины уже потеряли в цене после публикации отчета, что сделало их одними из худших на развивающихся рынках. Облигации с погашением в 2036 году торговались по 60,4 цента за доллар по состоянию на 13:25 в Лондоне.

Инвесторы также интересуются, предусматривает ли новая программа МВФ для Украины возможную реструктуризацию долга. В четверг фонд одобрил четырехлетний пакет поддержки для Украины на сумму $8,1 млрд, отметив, что дальнейшее облегчение долговой нагрузки может потребоваться в будущем.

Варанты ВВП – это нишевая форма долга, привязанная к экономическому росту страны. Украину не включили в масштабную реструктуризацию в 2024 году из-за сложности и потенциально больших выплат послевоенного восстановления. Однако в декабре 2025 года было достигнуто соглашение об обмене варрантов на новый класс облигаций на сумму до $3,2 млрд.

Главными камнями преткновения остаются права голоса собственников и защита от возобновления убытков в будущих реструктуризациях. Некоторые инвесторы классов A и B считают, что из-за окончания защиты в январе они оказались в невыгодном положении. Во время начальной реструктуризации в 2024 году владельцев облигаций представляли Amundi, BlackRock, Wellington Management и Amia Capital.

Напомним, недавно правительство Украины и владельцы варрантов ВВП страны возобновили переговоры по   потенциальной реструктуризации ценных бумаг. На предварительных переговорах этого месяца стороны не смогли договориться об условиях реструктуризации долга на сумму 3,2 миллиарда долларов.

В начале декабря Украина достигла договоренности со Специальным комитетом   владельцев ВВП-варрантов   по обмену ценных бумаг номинальной суммой $2,59 млрд на новые амортизированные еврооблигации с погашением в 2030-2032 годах и выплатой денежного вознаграждения до 7%.

Автор:
Татьяна Гойденко