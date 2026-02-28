Власники доларових облігацій України шукають кращі умови після реструктуризації

Деякі власники доларових облігацій України розглядають можливість вимагати від уряду більш вигідних умов після минулорічної реструктуризації, стверджуючи, що зміни у цінних паперах, прив’язаних до ВВП, погіршили їхнє становище.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Як повідомляють джерела, знайомі з цим питанням, інвестори, які обміняли варанти у грудні 2025 року, отримали новий клас доларового боргу (клас C), що забезпечує кращий захист, ніж попередні облігації класів A та B. Тепер деякі власники старих облігацій обговорюють можливість звернення до уряду з проханням відновити переговори про поліпшення умов.

Юридична фірма Weil, Gotshal & Manges організовує обговорення серед інвесторів і може координувати спільний лист до українського уряду. У разі, якщо переговори не принесуть результатів, власники облігацій залишають за собою можливість судового позову.

Доларові облігації України вже втратили в ціні після публікації звіту, що зробило їх одними з найгірших на ринках, що розвиваються. Облігації з погашенням у 2036 році торгувалися за 60,4 цента за долар станом на 13:25 у Лондоні.

Інвестори також цікавляться, чи передбачає нова програма МВФ для України можливу реструктуризацію боргу. У четвер фонд схвалив чотирирічний пакет підтримки для України на суму $8,1 млрд, зазначивши, що подальше полегшення боргового навантаження може знадобитися у майбутньому.

Варанти ВВП — це нішева форма боргу, прив’язана до економічного зростання країни. Україну не включили до масштабної реструктуризації у 2024 році через складність та потенційно великі виплати післявоєнного відновлення. Проте у грудні 2025 року було досягнуто угоди про обмін варантів на новий клас облігацій на суму до $3,2 млрд.

Головними каменями спотикання залишаються права голосу власників та захист від "відновлення збитків" у майбутніх реструктуризаціях. Деякі інвестори класів A та B вважають, що через закінчення захисту у січні вони опинилися у невигідному становищі. Під час початкової реструктуризації 2024 року власників облігацій представляли Amundi, BlackRock, Wellington Management та Amia Capital.

Нагадаємо, нещодавно уряд України та власники варантів ВВП країни відновили переговори щодо потенційної реструктуризації цінних паперів. На попередніх переговорах цього місяця сторони не змогли домовитися про умови реструктуризації боргу на суму 3,2 мільярда доларів.

На початку грудня Україна досягла домовленості зі Спеціальним комітетом власників ВВП-варантів щодо обміну цінних паперів номінальною сумою $2,59 млрд на нові амортизовані єврооблігації з погашенням у 2030–2032 роках і виплатою грошової винагороди до 7%.