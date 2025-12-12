Каждая сотая гривна на безопасность и оборону: сколько сэкономит Украина, если не будет платить по кабальным долгам Яресько

Украина начала процесс реструктуризации долговых обязательств перед частными кредиторами на сумму около $2,6 млрд по так называемым ВВП-варантам, эмитированным в 2015 году на общую сумму свыше $3,2 млрд. В случае успеха, Украина сэкономит одномоментно как минимум около $600 млн бюджетных средств на выплате вознаграждения частным кредиторам за экономический рост 2023 года.

Как сообщили изданию Delo. ua в Министерстве финансов, реструктуризация еще не состоялась — министерство пригласило всех владельцев ВВП-варрантов проголосовать за обмен их на облигации и ожидает результатов голосования до 17 декабря. Тем временем предложенные украинской стороной условия реструктуризации Минфин 9 декабря обнародовал в объявлении на бирже Euronext. Все финальные детали и условия возможной реструктуризации украинские чиновники пообещали опубликовать по завершении транзакции.

Напомним, о чем идет речь, а также предлагаем краткий разбор условий реструктуризации, изложенных в объявлении на Euronext.

О чем речь

Реструктуризация, которую с начала полномасштабной войны с переменным успехом пытается провести Минфин, касается долговых обязательств, которые взяло на себя государство Украина еще в 2015 году (на фоне военной агрессии России против Украины) в рамках реструктуризации внешнего государственного долга. Тогда Министерство финансов, возглавляемое Наталией Яресько, договорилось о списании 20% из 18 млрд долларов обязательств по евробондам. Минфин выпустил ВВП-варанты — "инструмент возврата стоимости" для кредиторов — на 3,24 млрд долларов.

Выплаты по варрантам привязаны к динамике ВВП:

· если ВВП за год растет менее чем на 3%, то выплаты не производятся вообще;

· если ВВП растет от 3% до 4%, то выплата составляет 15% от суммы роста свыше 3% ВВП;

· если рост ВВП превышает 4%, то платить по варрантам нужно 40% от суммы роста свыше 4%, плюс уже упомянутые выплаты за рост от 3% до 4%.

Выпуск варрантов имел целью поощрить кредиторов поддержать Украину, предоставляя им долю в будущем росте ее экономики. Однако этот инструмент стал противоречивым после полномасштабного вторжения России в 2022 году, поскольку Киев вместе со своими западными партнерами не желают, чтобы деньги, предоставляемые нам партнерами, перетекали к частным инвесторам.

Еще до начала полномасштабной войны Минфин для уменьшения потенциальных негативных бюджетных последствий выплат по ВВП-варрантам начал выкупать их с рынка по низким котировкам на фоне новостей о подготовке РФ к войне. Тогда удалось выкупить около 20% варрантов.

После начала войны, в 2022 году, Минфин договорился с держателями ВВП-варрантов об отсрочке платежей на два года. Срок обращения варрантов продлили до 2041 года, а их владельцам пообещали так называемую плату за согласие. 1 августа 2024 года Минфин выплатил держателям варрантов 130,1 млн долларов в качестве платы за согласие, и 70,5 млн долларов в качестве отсроченного платежа за рост экономики в 2021 году.

Согласно договоренностям от 2022 года, в конце мая 2025-го Украина должна была выплатить владельцам ВВП-варрантов платеж за рост ВВП в 2023 году, который тогда благодаря низкой базе сравнения составил 5,3%. Величина платежа должна составить около 600 млн долларов. Но договоренности между украинским правительством и держателями ВВП-варрантов достигнуты не были. Украина впервые в собственной экономической истории объявила дефолт по ВВП-варантам, не уплатив упомянутые 600 миллионов кредиторам.

С тех пор (с мая 2025-го) и по сей день украинская сторона продолжает переговоры с частными кредиторами о реструктуризации задолженности по ВВП-варрантам. Последний во времени этап переговоров — третий раунд закрытых переговоров со Специальным комитетом владельцев ВВП-варрантов — длился с 25 по 30 ноября. 1 декабря Украина официально объявила о запуске предложения обмена (exchange offer) и запроса на согласие изменения условий (consent solicitation) относительно ВВП варрантов.

А уже 9 декабря Министерство финансов обнародовало обновленное объявление о запуске процесса реструктуризации. Обновленное объявление учитывает результаты широких консультаций с инвесторами и обсуждений со Специальным комитетом владельцев ВВП-варрантов. Министерство финансов отмечает, что предложенные условия являются оптимальным решением для выполнения долгосрочного обязательства Украины по реструктуризации ВВП-варрантов с целью восстановления долговой устойчивости государства. Предложение было рассмотрено Международным валютным фондом и Группой официальных кредиторов.

При выполнении необходимых требований завершение транзакции предусматривается в 2025 году с учетом бюджетных ограничений Украины. Период раннего голосования продлен до 15 декабря. Период обмена длится до 17 декабря, а расчеты ожидаются 29 декабря.

Что предлагает правительство кредиторам

Украинское правительство предлагает частным держателям государственных деривативов Украины (ВВП-варрантов) обменять имеющиеся у них ценные бумаги на облигации внешнего государственного займа Украины 2025 года (новые облигации части В ) и получить плату за обмен.

Те, кто согласится на такой обмен (при условии, что они совокупно держат более 50% суммы варрантов), получат за каждый имеющийся у них варант номинальной стоимостью $ 1 тыс. новую облигацию части В стоимостью $ 1,34 тыс. Плата за обмен составит $ 10 за каждый варрант. Дополнительная плата за обмен в размере $ 10 за варрант будет произведена исключительно в случае принятия и исполнения решения квалифицированного большинства держателей деривативов (которые вместе представляют не менее 75% совокупной суммы государственных деривативов) о введении обязательного обмена варрантов на новые облигации.

В случае обязательного обмена варрантов, держатели, которые не примут участие в их обмене, получат дополнительные облигации (части Б, первой и второй серии) из расчета $1360 за каждую ценную бумагу номинальной стоимостью $1000.

Если держатели не менее 50% совокупной суммы варрантов дают согласие на их обмен на новые облигации, то:

во-первых, держатели варрантов лишаются права напрямую обращаться с исками к государству;

во-вторых, варранты исключаются из реестра фондовой биржи Euronext Dublin, то есть происходит делистинг этих ценных бумаг.

Новые облигации части В размещаются в долларах по номинальной стоимости $ 1000 с датой окончательного погашения 1 февраля 2032 года. Погашение этих облигаций производится тремя амортизационными платежами в следующие даты и в таких размерах:

· 1 февраля 2030 года — в размере 450 долларов на 1000 долларов номинальной суммы новых облигаций части В;

· 1 февраля 2031 года — аналогично;

· 1 февраля 2032 года — в размере 100 долларов на 1000 долларов суммы облигаций.

Процентный доход по новым облигациям части В уплачивается каждые полгода 1 февраля и 1 августа каждый год до даты окончательного погашения по следующим ставкам доходности:

· начиная с даты размещения новых облигаций части В (включительно) до 1 февраля 2027 года — 4% годовых;

· начиная с 1 февраля 2027 (включительно) до 1 августа 2029 — 5,5 %;

· начиная с 1 августа 2029 (включительно) до 1 февраля 2032 — 7,25 %.

Процентный доход по новым облигациям части В начисляется начиная с даты их размещения (включительно) до 1 февраля 2032 и уплачивается начиная с 1 февраля 2026-го.

Условия новых облигаций части В предусматривают положения о режиме наибольшего содействия кредиторам, запрещающие государству осуществлять любую договорную выплату держателям варрантов на более благоприятных условиях погашения, чем получившие держатели новых облигаций части В. Запрещается также любая договорная выплата или урегулирование по старым облигациям.

Условия новых облигаций части В предусматривают положения о сумме возобновления обязательства, согласно которому в случае нарушения Украиной условий выпуска и обслуживания этих облигаций обязательства по ним немедленно подлежат уплате.

На сумму возобновления обязательства начисляется процентный доход по ставке доходности 7,75% годовых, начиная с даты возобновления обязательства и до момента уплаты такой суммы.

Что выиграет Украина от реструктуризации ВВП-варрантов

Благодаря реструктуризации ВВП-варрантов Украина сэкономит значительные бюджетные средства и уменьшит долговое бремя. Это устраняет риски потенциально огромных платежей по государственному долгу при быстром росте ВВП, особенно в будущем. Возможная реструктуризация ВВП-варрантов делает государственный долг более управляемым и прогнозируемым для восстановления экономики. Хотя точная сумма возможной экономии зависит от грядущего роста ВВП, реструктуризация устраняет "кабальные" условия и обеспечивает финансовую устойчивость.

По меньшей мере, речь может идти об экономии государственным бюджетом в ближайшие несколько лет упомянутых $600 млн (свыше 25 млрд гривен по нынешнему курсу) за экономический рост Украины 2023 года. Это почти 1% всех собственных доходов государственного бюджета Украины на 2026 год, а также сотая часть расходов государства на национальную безопасность и оборону, запланированных на следующий год в сумме 2,8 трлн гривен.