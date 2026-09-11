Внутренние перепродажи автобусов обвалились на треть, но новых стало больше

В августе в Украине приобрели 494 автобуса, на 116 меньше, чем годом ранее. Основное падение пришлось на внутренние перепродажи, которые сократились на 35,8%, в то время как количество новых автобусов за месяц выросло почти на 79%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Института исследований авторынка.

Внутренний рынок сформировал 49,8% всех покупок – 246 автобусов. Это на 19,9% меньше, чем в июле и на 35,8% меньше, чем в августе прошлого года. Для сравнения год назад внутренние перепродажи занимали 62,8% рынка.

Импортированных б/у автобусов зарегистрировали 112, или 22,7% от общего объема. За месяц их количество сократилось на 3,4%, но в годовом исчислении выросло на 21,7%. Это был единственный сегмент с заметным годовым ростом.

Новых автобусов в августе зарегистрировали 136 — на 78,9% больше, чем в июле, и на 0,7% больше, чем в прошлом. Их доля рынка достигла 27,5% по сравнению с 22,1% годом ранее.

Из 136 новых автобусов 119 были изготовлены или переоборудованы в Украину, еще 17 ввезли новыми из-за границы. Среди марок лидировали ЗАЗ с 42 регистрациями, Ataman - 35 и "Эталон" - 32.

Самыми популярными новыми моделями стали:

ЗАЗ A08 I-VAN - 42 автобуса;

БАЗ А081 "Эталон" - 32;

Богдан/Ataman D-093 - 29;

Ford Transit - 11;

Богдан/Ataman A-092 - 6.

На внутреннем рынке больше всего перепродали Mercedes-Benz Sprinter — 82 автобуса, то есть ровно треть всего сегмента. Эта же модель возглавила импорт б/у автобусов с результатом 37 регистраций.

Импортируемая подержанная техника при этом остается заметно моложе автобусов на внутреннем рынке. Ее средний возраст составил 15 лет против 22,1 года посреди внутренних перепродаж.

Малые и средние автобусы вместе сформировали 82,2% августовского рынка. Дизельные модели остаются доминирующими – на них пришлось 472 из 494 автобусов, или 95,5%.

Напомним, в июле в Украине было реализовано и впервые зарегистрировано 499 автобусов. Тогда рынок сократился почти на 10% в годовом исчислении, а единственным сегментом с ростом был импорт подержанной техники — он увеличился на треть.