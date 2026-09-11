Внутрішні перепродажі автобусів обвалилися на третину, але нових побільшало

У серпні в Україні придбали 494 автобуси, на 116 менше, ніж роком раніше. Основне падіння припало на внутрішні перепродажі, які скоротилися на 35,8%, тоді як кількість нових автобусів за місяць зросла майже на 79%.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Інституту досліджень авторинку.

Внутрішній ринок сформував 49,8% усіх покупок — 246 автобусів. Це на 19,9% менше, ніж у липні, та на 35,8% менше, ніж у серпні минулого року. Для порівняння, рік тому внутрішні перепродажі займали 62,8% ринку.

Імпортованих уживаних автобусів зареєстрували 112, або 22,7% від загального обсягу. За місяць їхня кількість скоротилася на 3,4%, але в річному вимірі зросла на 21,7%. Це був єдиний сегмент із помітним річним зростанням.

Нових автобусів у серпні зареєстрували 136 — на 78,9% більше, ніж у липні, та на 0,7% більше, ніж торік. Їхня частка ринку досягла 27,5% проти 22,1% роком раніше.

Із 136 нових автобусів 119 були виготовлені або переобладнані в Україні, ще 17 ввезли новими з-за кордону. Серед марок лідирували ЗАЗ із 42 реєстраціями, Ataman — 35 та "Еталон" — 32.

Найпопулярнішими новими моделями стали:

ЗАЗ A08 I-VAN — 42 автобуси;

БАЗ А081 "Еталон" — 32;

Богдан/Ataman D-093 — 29;

Ford Transit — 11;

Богдан/Ataman A-092 — 6.

На внутрішньому ринку найбільше перепродали Mercedes-Benz Sprinter — 82 автобуси, тобто рівно третину всього сегмента. Ця ж модель очолила імпорт уживаних автобусів із результатом 37 реєстрацій.

Імпортована вживана техніка при цьому залишається помітно молодшою за автобуси на внутрішньому ринку. Її середній вік становив 15 років проти 22,1 року серед внутрішніх перепродажів.

Малі та середні автобуси разом сформували 82,2% серпневого ринку. Дизельні моделі залишаються домінуючими — на них припало 472 із 494 автобусів, або 95,5%.

Нагадаємо, у липні в Україні реалізували та вперше зареєстрували 499 автобусів. Тоді ринок скоротився майже на 10% у річному вимірі, а єдиним сегментом зі зростанням був імпорт уживаної техніки — він збільшився на третину.