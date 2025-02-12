Во Франции обанкротилась оружейная компания, которая имела контракт с Украиной

Французский производитель стрелкового оружия Verney-Carron, заключивший контракт на поставку вооружений для Вооруженных Сил Украины, обратился в суд с просьбой о защите от банкротства.

Об этом сообщила в своем прессрелизе компания Cybergun, владеющая Verney-Carron.

Verney-Carron – старейший производитель охотничьего и стрелкового оружия во Франции, основанный в 1820 году. В ноябре 2023 года компания подписала с украинским Укрспецэкспортом рамочный контракт стоимостью 36 миллионов евро на передачу около 12 тысяч винтовок, 600 подствольных гранатометов калибра 40 мм и 2000 снайперских винтовок для ВСУ.

Первоначальные поставки были запланированы на начало 2024 года, а серийные – через шесть месяцев. Однако, еще во время заключения соглашения Verney-Carron заявляла, что реализация контракта зависит от привлечения дополнительного финансирования для расширения производственных мощностей.

По информации портала Militarnyi, неизвестно, выполнила ли компания свои обязательства перед Украиной в полном объеме. Финансовые трудности Verney-Carron начались еще в 2021 году, а проблемы со снабжением обострились после того, как Cybergun выкупила компанию в 2022 году.

Несмотря на инвестиции в размере 12 миллионов евро, ситуацию не удалось стабилизировать.

Сейчас Cybergun рассматривает возможность продажи Verney-Carron потенциальному инвестору, сохранив миноритарную долю. Кроме того, ведутся переговоры с правительством Франции, в частности с Министерством обороны, по сохранению компании и ее стратегически важным активам.

Франция должна была изготовить для Украины 78 самоходных артиллерийских установок Caesar и с начала 2024 года ежемесячно поставлять около пятидесяти управляемых ракет класса "земля-воздух" A2SM Hammer.