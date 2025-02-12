У Франції збанкрутувала збройова компанія, яка мала контракт з Україною

Французький виробник стрілецької зброї Verney-Carron, який уклав контракт на постачання озброєнь для Збройних Сил України, звернувся до суду з проханням про захист від банкрутства.

Про це повідомила у своєму пресрелізі компанія Cybergun, яка володіє Verney-Carron.

Verney-Carron — найстаріший виробник мисливської та стрілецької зброї у Франції, заснований у 1820 році. У листопаді 2023 року компанія підписала з українським Укрспецекспортом рамковий контракт вартістю 36 мільйонів євро на передачу близько 12 тисяч гвинтівок, 600 підствольних гранатометів калібру 40 мм і 2000 снайперських гвинтівок для ЗСУ.

Початкові поставки були заплановані на початок 2024 року, а серійні – через шість місяців. Однак ще під час укладення угоди Verney-Carron заявляла, що реалізація контракту залежить від залучення додаткового фінансування для розширення виробничих потужностей.

За інформацією порталу Militarnyi, наразі невідомо, чи виконала компанія свої зобов’язання перед Україною в повному обсязі. Фінансові труднощі Verney-Carron розпочалися ще у 2021 році, а проблеми з постачанням загострилися після того, як Cybergun викупила компанію у 2022 році.

Попри інвестиції в розмірі 12 мільйонів євро, ситуацію не вдалося стабілізувати.

Зараз Cybergun розглядає можливість продажу Verney-Carron потенційному інвестору, зберігши за собою міноритарну частку. Крім того, ведуться переговори з урядом Франції, зокрема з Міністерством оборони, щодо збереження компанії та її стратегічно важливих активів.

Додамо, Франція мала виготовити для України 78 самохідних артилерійських установок Caesar та з початку 2024 року щомісяця постачати близько п'ятдесяти керованих ракет класу "земля-повітря" A2SM Hammer.