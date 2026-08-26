Во Львове отреставрируют бывшие железнодорожные кассы: там откроют книжный магазин

Львовский городской совет согласовал реставрацию помещений бывших железнодорожных касс на улице Академика Владимира Гнатюка, 20-22 в историческом центре города. Соответствующее решение депутаты поддержали на заседании 25 августа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Решение предусматривает реставрацию нежилых помещений первого этажа памятника архитектуры с приспособлением под многофункциональное общественное пространство в соответствии с инвестиционным договором. Право собственности на здание остается за городской территориальной общиной, а сам объект не подлежит приватизации.

Книжный магазин, художественное пространство и удвоение инвестиций

Проект предусматривает открытие современного книжного магазина с читательским залом и пространством для культурных мероприятий. Инвестором является ООО "Издательство Львовского Медиафорума" (издательство "Лодка", совладельцы - Остап Процик и Игорь Балинский), которое одержало победу в инвестиционном конкурсе в 2023 году.

В марте 2026 года горсовет продлил инвестору срок обустройства пространства на два года и согласовал увеличение объема частных инвестиций в проект с 5 до 10 млн грн. Причиной стало обнаруженное аварийное состояние перекрытия подвала и пола, о котором не было известно на момент проведения конкурса.

История здания

Дом на улице Академика Владимира Гнатюка, 20-22 построили в 1911 году, он имеет официальный статус памятника архитектуры местного значения.

Помещение первого этажа общей площадью 382,2 кв. м около 60 лет использовали как железнодорожные билетные кассы. С весны 2021 железная дорога прекратила аренду этих площадей.

Напомним, ранее Львов отсудил у застройщика более 1,2 млн. грн. на развитие инфраструктуры. Западный апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение о взыскании средств паевого взноса с компании "Стройтранс".