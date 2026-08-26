У Львові відреставрують колишні залізничні каси: там відкриють книгарню

Львівська міська рада погодила реставрацію приміщень колишніх залізничних кас на вулиці Академіка Володимира Гнатюка, 20–22 в історичному центрі міста. Відповідну ухвалу депутати підтримали на засіданні 25 серпня.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

Рішення передбачає реставрацію нежитлових приміщень першого поверху пам'ятки архітектури з пристосуванням під багатофункціональний громадський простір відповідно до інвестиційного договору. Право власності на будівлю залишається за Львівською міською територіальною громадою, а сам об'єкт не підлягає приватизації.

Книгарня, мистецький простір та подвоєння інвестицій

Проєкт передбачає відкриття сучасної книгарні з читацьким залом і простором для культурно-мистецьких заходів. Інвестором є ТОВ "Видавництво Львівського Медіафоруму" (видавництво "Човен", співвласники — Остап Процик та Ігор Балинський), яке здобуло перемогу в інвестиційному конкурсі у 2023 році.

У березні 2026 року міськрада продовжила інвестору термін облаштування простору на два роки та погодила збільшення обсягу приватних інвестицій у проєкт з 5 до 10 млн грн. Причиною став виявлений аварійний стан перекриття підвалу та підлоги, про який не було відомо на момент проведення конкурсу.

Історія будівлі

Будинок на вулиці Академіка Володимира Гнатюка, 20–22 звели у 1911 році, він має офіційний статус пам'ятки архітектури місцевого значення.

Приміщення першого поверху загальною площею 382,2 кв. м близько 60 років використовували як залізничні квиткові каси. З весни 2021 року залізниця припинила оренду цих площ.

Нагадаємо, раніше Львів відсудив у забудовника понад 1,2 млн грн на розвиток інфраструктури. Західний апеляційний господарський суд підтвердив рішення про стягнення коштів пайового внеску з компанії "Будтранс".