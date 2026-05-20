Во Львове разрешат мобильные кофейни и точки с мороженым в парках

Львов запускает передвижную торговлю в городских парках / Depositphotos

Во львовских городских парках летом 2026 заработает передвижная торговля. Посетители смогут приобрести кофе, мороженое и прохладительные напитки, однако продажи алкоголя и табачных изделий будут запрещены.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Zaxid.net.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет ЛГС 15 мая. В городе уже определили список парков, где разрешат размещение мобильных торговых точек, а также общие условия их работы. Подробные требования к внешнему виду, формату работы и стоимости аренды для предпринимателей планируют обнародовать дополнительно.

Как уточнил директор департамента природных ресурсов и строительства Тарас Кубай, передвижная торговля охватит большинство городских парков. В частности, речь идет о "Ореховой роще", "Песковых озерах", "Высоком Замке", "Скниловском", "Боднаровке", "Железной воде", "Виговском", "Левандовском", "700-летии", парках имени Ивана Франко и Ивана Павла II, "Замар "Белогорша" и "Вознесение".

Стоимость аренды локаций для размещения передвижной торговли во Львовских парках будет определяться индивидуально для каждого объекта. Она будет зависеть от нормативно-денежной оценки земельного участка, а окончательную сумму будет устанавливаться по результатам электронных аукционов.

В городском совете отмечают, что использование системы Prozorro.Продажи позволит обеспечить прозрачность процесса и конкурентный отбор арендаторов. Такой подход, по словам представителей ЛГС, должен не только упорядочить торговлю в парках, но и создать дополнительные поступления в городской бюджет.

В горсовете добавляют, что бизнес получит новые возможности для работы в рекреационных зонах, а посетители - доступ к кофе, мороженому и легким перекусам во время отдыха в парках.

Право на размещение передвижной торговли во львовских парках предприниматели смогут получить через участие в электронных аукционах в системе Prozorro.Продажи. Для этого необходимо подать заявку и победить в конкурентных торгах.

Организаторами аукционов выступят дочерние предприятия городского совета и ЛКП "Зеленый Львов", отвечающие за содержание и развитие парковых зон.

Таким образом, город планирует обеспечить прозрачный отбор арендаторов и упорядочить размещение торговых точек в рекреационных пространствах.

Напомним, в Киеве стартовала цифровизация оформления летних и сезонных площадок у заведений общепита. Предприниматели могут полностью пройти процедуру согласования и подписать договор.

