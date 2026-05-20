У Львові дозволять мобільні кав’ярні та точки з морозивом у парках

У львівських міських парках влітку 2026 року запрацює пересувна торгівля. Відвідувачі зможуть придбати каву, морозиво та прохолодні напої, однак продаж алкоголю та тютюнових виробів буде заборонено.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Zaxid.net.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет ЛМР 15 травня. У місті вже визначили перелік парків, де дозволять розміщення мобільних торгових точок, а також загальні умови їхньої роботи. Детальні вимоги до зовнішнього вигляду, формату роботи та вартості оренди для підприємців планують оприлюднити додатково.

Як уточнив директор департаменту природних ресурсів та будівництва Тарас Кубай, пересувна торгівля охопить більшість міських парків. Зокрема, йдеться про "Горіховий гай", "Піскові озера", "Високий Замок", "Скнилівський", "Боднарівку", "Залізну воду", "Виговського", "Левандівський", "700-річчя", парки імені Івана Франка та Івана Павла ІІ, "Замарстинівський", а також лісопарки "Погулянка", "Білогорща" та "Знесіння".

Про оренду

Вартість оренди локацій для розміщення пересувної торгівлі у львівських парках буде визначатися індивідуально для кожного об’єкта. Вона залежатиме від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, а остаточну суму встановлюватимуть за результатами електронних аукціонів.

У міській раді зазначають, що використання системи "Prozorro.Продажі" дозволить забезпечити прозорість процесу та конкурентний відбір орендарів. Такий підхід, за словами представників ЛМР, має не лише впорядкувати торгівлю в парках, а й створити додаткові надходження до міського бюджету.

У міськраді додають, що бізнес отримає нові можливості для роботи в рекреаційних зонах, а відвідувачі - доступ до кави, морозива та легких перекусів під час відпочинку в парках.

Право на розміщення пересувної торгівлі у львівських парках підприємці зможуть отримати через участь в електронних аукціонах у системі "Prozorro.Продажі". Для цього необхідно подати відповідну заявку та перемогти в конкурентних торгах.

Організаторами аукціонів виступатимуть дочірні підприємства міської ради та ЛКП "Зелений Львів", які відповідають за утримання та розвиток паркових зон.

Таким чином місто планує забезпечити прозорий відбір орендарів і впорядкувати розміщення торгових точок у рекреаційних просторах.

