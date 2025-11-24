Запланована подія 2

Во Львове выделили 1,5 га земель Минобороны под создание Мемориала Героев

Во Львове создадут Мемориальный комплекс военных захоронений Героев Украины Для этого Министерство обороны дало согласие на снятие с учета и передачу городу участка земли площадью 1,5455 га.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

Соответствующее решение 20 ноября приняло руководство Минобороны.

"Этот шаг является проявлением глубокого уважения к Защитникам и Защитницам Украины и обеспечивает необходимую правовую основу для начала реализации утвержденного проекта обустройства мемориального комплекса", - подчеркнул Шмыгаль.

Национальное военное мемориальное кладбище под Киевом

В Украине уже есть первое государственное и полностью военное кладбище, предназначенное для почтения памяти павших Героев Украины.

29 августа, в День памяти защитников и защитниц Украины, на Национальном военном мемориальном кладбище (НВМК) между селами Гатное и Мархаловка в Киевской области состоялся военный церемониал захоронения неизвестных солдат с воинскими почестями чествования погибших Героев, имена которых.

1 августа 2024 года Государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" объявило победителя тендера на строительство первой очереди Национального военного мемориального кладбища в пределах Гатненского территориального общества на Киевщине. Им стал консорциум "Билдинг Юа" из Киева. Стоимость работ оценивается в 1,8 миллиарда гривен.

Автор:
Татьяна Бессараб