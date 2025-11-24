Запланована подія 2

У Львові виділили 1,5 га земель Міноборони під створення Меморіалу Героїв

У Львові створять Меморіал Героїв
У Львові створять Меморіал Героїв / Міноборони

У Львові створять Меморіальний комплекс військових поховань Героїв України. Для цього Міністерство оборони дало згоду на зняття з обліку та передачу місту ділянки землі площею 1,5455 га.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Відповідне рішення 20 листопада прийняло керівництво Міноборони.

"Цей крок є виявом глибокої поваги до Захисників і Захисниць України та забезпечує необхідну правову основу для початку реалізації затвердженого проєкту облаштування меморіального комплексу", - наголосив Шмигаль.

Національне військове меморіальне кладовище під Києвом

В Україні вже є перший державний і повністю військовий цвинтар, призначений для вшанування пам'яті полеглих Героїв України.  

29 серпня, в День пам’яті захисників і захисниць України, на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) між селами Гатне і Мархалівка на Київщині відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлені. 

1 серпня 2024 Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" оголосила переможця тендеру на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища в межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. Вартість робіт оцінюють в 1,8 мільярда гривень.

Автор:
Тетяна Бесараб