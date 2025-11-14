Во Львовской области перед выходными растет пассажиропоток: какие пункты пропуска свободнее

В преддверии выходных во Львовской области традиционно растет пассажиропоток из-за пунктов пропуска. Самая большая нагрузка наблюдается в Шегинях и Краковке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессцентра Госпогранслужбы.

Пассажиропоток перед выходными

риграничники сообщают о разном уровне загруженности на основных направлениях выезда из Украины.

Нагруженность пунктов пропуска:

Самая большая нагрузка наблюдается в пунктах пропуска: Шегини, Краковец. Эти направления наиболее популярны среди путешественников, поэтому здесь формируются самые большие очереди.

Средний уровень загруженности фиксируется в пунктах: Рава-Русская, Угринов, Грушев Здесь движение более равномерно, но возможны периодические задержки в зависимости от времени суток.

Наименьшая нагрузка обычно наблюдается в пунктах: Смольница, Нижанковичи. Эти направления остаются наиболее свободными, что позволяет быстрее пересечь границу даже в пиковые дни.

Пограничники рекомендуют выбирать пункты пропуска с меньшей загруженностью, чтобы избежать длительных очередей и сэкономить время в пути.

"Самое благоприятное время для пересечения - ранние утренние или поздние вечерние часы, когда нагрузка на пункты пропуска минимальна", - отмечают в пресс-службе.

Изменение правил пересечения границ ЕС

С 12 октября 2025 года Европейский союз запустил систему въезда/выезда (Entry/Exit System - EES). Она будет автоматически фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, включая граждан Украины.

EES планировали запустить еще в ноябре прошлого года, но внедрение отложили, потому что некоторые страны ЕС были не готовы. Тогда Франция, Германия и Нидерланды известили Европейскую комиссию, что новая система до сих пор не достаточно стабильна, а испытания, необходимые для ее внедрения, проведены еще не были.

С 28 октября 2025 г. во всех пунктах пропуска на границе Украины и Венгрии заработала система EES.