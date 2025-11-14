На Львівщині перед вихідними зростає пасажиропотік: які пункти пропуску вільніші

Напередодні вихідних на Львівщині традиційно зростає пасажиропотік через пункти пропуску. Найбільше навантаження спостерігається у Шегинях та Краківці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прессцентру Держприкордонслужби.

Пасажиропотік перед вихідними

рикордонники повідомляють про різний рівень завантаженості на основних напрямках виїзду з України.

Навантаженість пунктів пропуску:

Найбільше навантаження спостерігається у пунктах пропуску: Шегині, Краківець. Ці напрямки є найбільш популярними серед подорожувальників, тому тут формуються найбільші черги.

Середній рівень завантаженості фіксується у пунктах: Рава-Руська, Угринів,Грушів Тут рух більш рівномірний, але можливі періодичні затримки залежно від часу доби.

Найменше навантаження зазвичай спостерігається у пунктах: Смільниця, Нижанковичі. Ці напрямки залишаються найбільш вільними, що дозволяє швидше перетнути кордон навіть у пікові дні.

Прикордонники рекомендують обирати пункти пропуску з меншою завантаженістю, щоб уникнути тривалих черг та зекономити час у дорозі.

"Найсприятливіший час для перетину – ранні ранкові або пізні вечірні години, коли навантаження на пункти пропуску мінімальне", - наголошують в пресслужбі.

Зміна правил перетину кордонів ЄС

З 12 жовтня 2025 року Європейський Союз запустив систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System — EES). Вона автоматично фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, включно з громадянами України.

EES планували запустити ще минулого листопада, але впровадження відклали, бо деякі країни ЄС були не готові. Тоді Франція, Німеччина та Нідерланди сповістили Європейську комісію, що нова система досі не є достатньо стабільною, а випробування, необхідні для її запровадження, проведені ще не були.

З 28 жовтня 2025 року у всіх пунктах пропуску на кордоні України та Угорщини запрацювала система EES.