Во Львовской области реализуют пилотный проект по созданию дополнительной энергогенерации на 100 МВт
Во Львовской области начинается пилотный проект по усилению энергетической устойчивости, предусматривающий развертывание около 100 МВт дополнительных генерирующих мощностей к началу отопительного сезона. Соответствующий Меморандум был подписан 11 мая во время встречи главы Львовской ОГА Максима Козицкого с представителями международной компании Marsh.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Львовской ОВА.
Технические решения и цель проекта
Проект основан на установке 100 мобильных энергетических установок контейнерного типа. Мощность каждой единицы оборудования составляет 1 МВт. Эти установки предназначены для обеспечения электроэнергией приоритетных объектов:
- медицинских учреждений;
- учебных заведений (школ и садов);
- водоканалов;
- других предприятий критической инфраструктуры
"Львовщина готова стать пилотным регионом для внедрения решений, укрепляющих энергетическую безопасность государства... Наша ключевая задача – обеспечить непрерывную работу учебных заведений, медицинских учреждений и критической инфраструктуры даже в случае продолжительных перебоев", – отметил Максим Козицкий.
Международное сотрудничество
Компания Marsh будет координировать привлечение международного финансирования и страхования военных рисков. По словам представителя компании Криспина Эллисона, общенациональная потребность Украины в аварийной генерации к следующей зиме составляет около 3 ГВт, что требует инвестиций в размере примерно 2 млрд долларов.
Проект на Львовщине тестовый. В случае его успешной реализации механизмы привлечения доноров и снабжения оборудованием будут масштабированы на другие регионы Украины. Все 73 общества Львовской области уже подготовили планы устойчивости, что позволяет оперативно распределять оборудование по приоритетам.
Справочно
Marsh – ведущая международная компания, специализирующаяся на управлении рисками и страховании. В Украине компания фокусируется на поддержке критической инфраструктуры и создании инструментов для привлечения иностранных инвестиций в условиях военного положения.
Напомним, в течение апреля в Фонд поддержки энергетики Украины поступили грантовые взносы на общую сумму 72,3 млн. евро. Денежную помощь предоставили Канада, Хорватия и Великобритания.