На Львівщині реалізують пілотний проєкт зі створення додаткової енергогенерації на 100 МВт

У Львівській області розпочинається пілотний проєкт із посилення енергетичної стійкості, який передбачає розгортання близько 100 МВт додаткових генеруючих потужностей до початку опалювального сезону. Відповідний Меморандум підписали 11 травня під час зустрічі голови Львівської ОДА Максима Козицького з представниками міжнародної компанії Marsh.

Технічні рішення та мета проєкту

Проєкт базується на встановленні 100 мобільних енергетичних установок контейнерного типу. Потужність кожної одиниці обладнання становить 1 МВт. Ці установки призначені для забезпечення електроенергією пріоритетних об'єктів:

медичних установ;

навчальних закладів (шкіл та садочків);

водоканалів;

інших підприємств критичної інфраструктури.

"Львівщина готова стати пілотним регіоном для впровадження рішень, які зміцнюють енергетичну безпеку держави... Наше ключове завдання – забезпечити безперервну роботу навчальних закладів, медичних установ і критичної інфраструктури навіть у разі тривалих перебоїв", – зазначив Максим Козицький.

Міжнародна співпраця

Компанія Marsh координуватиме залучення міжнародного фінансування та страхування воєнних ризиків. За словами представника компанії Кріспіна Еллісона, загальнонаціональна потреба України в аварійній генерації до наступної зими складає близько 3 ГВт, що потребує інвестицій у розмірі приблизно 2 млрд доларів.

Проєкт на Львівщині є тестовим. У разі його успішної реалізації механізми залучення донорів та постачання обладнання будуть масштабовані на інші регіони України. Усі 73 громади Львівської області вже підготували плани стійкості, що дозволяє оперативно розподіляти обладнання за пріоритетами.

Довідково

Marsh – провідна міжнародна компанія, що спеціалізується на управлінні ризиками та страхуванні. В Україні компанія фокусується на підтримці критичної інфраструктури та створенні інструментів для залучення іноземних інвестицій в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, протягом квітня до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески на загальну суму 72,3 млн євро. Грошову допомогу надали Канада, Хорватія та Велика Британія.