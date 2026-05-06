Во время службы без налогов: что нужно знать военным-ФЛП о льготах

Как государство поддерживает ФЛП, которые служат в ВСУ / Генеральный штаб ВСУ

Самозанятые лица и ФЛП, мобилизованные или проходящие военную службу по контракту, имеют право на налоговые льготы. На период службы они освобождаются от уплаты основных налогов и предоставления отчетности при условии, что были зарегистрированы предпринимателями до момента призыва или заключения контракта.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Налоговой службы.

От чего освобождаются защитники

На период прохождения военной службы (но не ранее 24 февраля 2022) ФЛП и самозанятые лица освобождаются от обязанности:

  • начислять и уплачивать налог на доходы физических лиц, единый налог, военный сбор и единый социальный взнос;
  • представлять налоговую отчетность по этим платежам.

Льгота сохраняется даже в случае, если у предпринимателя есть наемные работники, или он продолжает получать доход от деятельности во время службы.

Период действия льготы

Увольнение действует с первого числа месяца, в котором лицо было призвано на военную службу или заключен контракт, и продолжается до последнего дня месяца, в котором произошла демобилизация.

Как воспользоваться правом на освобождение от налогов

Чтобы воспользоваться налоговой льготой, необходимо подать в налоговую службу по месту регистрации соответствующие документы. В частности, это может быть копия военного билета или иного документа, подтверждающего призыв на военную службу во время мобилизации или в особый период, а также копия контракта – в случае, если у налогового органа отсутствуют данные о мобилизации или заключении контракта.

Поддержка для защитников-предпринимателей

Для помощи предпринимателям, проходящим военную службу, в территориальных органах Государственной налоговой службы Украины созданы специальные рабочие группы и работают отдельные горячие линии.

В случае возникновения вопросов военнослужащие или их представители за доверенностью могут обратиться непосредственно в налоговый орган по месту учета для получения консультаций и помощи.

Напомним, Зеленский анонсировал повышение денежного довольствия военных в рамках реформы армии: минимальные выплаты для тыловых должностей составят не менее 30 тыс. грн в месяц, а для боевых подразделений - в разы больше

Автор:
Ольга Опенько