Під час служби без податків: що потрібно знати військовим-ФОП про пільги

Самозайняті особи та ФОП, які були мобілізовані або проходять військову службу за контрактом, мають право на податкові пільги. На період служби вони звільняються від сплати основних податків і подання звітності за умови, що були зареєстровані підприємцями до моменту призову або укладення контракту.

Як пише Delo.ua, про це інформує прессцентр Податкової служби.

Від чого звільняються захисники

На період проходження військової служби (але не раніше 24 лютого 2022 року) ФОП та самозайняті особи звільняються від обов’язку:

нараховувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, військовий збір і єдиний соціальний внесок за себе;

подавати податкову звітність за цими платежами.

Пільга зберігається навіть у випадку, якщо у підприємця є наймані працівники або він продовжує отримувати дохід від діяльності під час служби.

Період дії пільги

Звільнення діє з першого числа місяця, в якому особу було призвано на військову службу або укладено контракт, і триває до останнього дня місяця, в якому відбулася демобілізація.

Як скористатися правом на звільнення від податків

Щоб скористатися податковою пільгою, необхідно подати до податкової служби за місцем реєстрації відповідні документи. Зокрема, це може бути копія військового квитка або іншого документа, що підтверджує призов на військову службу під час мобілізації чи в особливий період, а також копія контракту — у разі, якщо в податкового органу відсутні дані про мобілізацію або укладення контракту.

Підтримка для захисників-підприємців

Для допомоги підприємцям, які проходять військову службу, у територіальних органах Державна податкова служба України створені спеціальні робочі групи та працюють окремі гарячі лінії.

У разі виникнення запитань військовослужбовці або їхні представники за довіреністю можуть звернутися безпосередньо до податкового органу за місцем обліку для отримання консультацій та допомоги.

