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Водителей десяти грузовиков оштрафовали на полмиллиона гривен

грузовик на дороге
Фото: facebook.com/DSBT.UA

Более полумиллиона гривен штрафов уплатят 10 грузовиков за нарушение габаритно-весовых норм.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Отмечается, что инспекторы Днепропетровской области провели усиленные мероприятия по проверке грузовых перевозок в регионе.

По результатам мероприятий было обнаружено 10 грузовиков с нарушением габаритно-весовых норм.

Инспекторы составили на перевозчиков соответствующие админматериалы на общую сумму 544 тыс. грн.

Фото 2 — Водителей десяти грузовиков оштрафовали на полмиллиона гривен

"Укртрансбезопасность" в очередной раз призвала перевозчиков соблюдать законодательство и добросовестно вести свою хозяйственную деятельность.

Украина модернизирует систему автоматического весового контроля на дорогах

Отметим, что в Украине началась модернизация системы автоматической фиксации габаритно-весового контроля транспортных средств. Благодаря новейшим технологиям, процесс станет полностью автоматизированным, минимизируя влияние человеческого фактора и делая систему прозрачной.

Теперь "Укртрансбезопасность" сможет автоматически регистрировать нарушения и обмениваться данными с такими системами, как id.gov.ua, Государственная казначейская служба и "Укрпочта".

Также система сочетается с Реестром административных правонарушений и Единым государственным реестром транспортных средств МВД, что упростит проверку данных.

Автор:
Светлана Манько