Водіїв десяти вантажівок оштрафували на понад пів мільйона гривень

Понад пів мільйона гривень штрафів сплатять 10 вантажівок за порушення габаритно-вагових норм.

Про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Зазначається, що інспектори у Дніпропетровській області провели посилені заходи з перевірки вантажних перевезень в регіоні.

За результатами заходів було виявлено 10 вантажівок з порушенням габаритно-вагових норм.

Інспектори склали на перевізників відповідні адмінматеріали на загальну суму 544 тис. грн.

"Укртрансбезпека" вкотре закликала перевізників дотримуватися законодавства та доброчесно вести свою господарську діяльність.

Україна модернізує систему автоматичного вагового контролю на дорогах

Зауважимо, в Україні розпочалася модернізація системи автоматичної фіксації габаритно-вагового контролю транспортних засобів. Завдяки новітнім технологіям процес стане повністю автоматизованим, мінімізуючи вплив людського фактора та роблячи систему прозорою.

Відтепер "Укртрансбезпека" зможе автоматично реєструвати порушення та обмінюватися даними з такими системами, як id.gov.ua, Державна казначейська служба та "Укрпошта".

Також система поєднається з Реєстром адміністративних правопорушень і Єдиним державним реєстром транспортних засобів МВС, що спростить перевірку даних.