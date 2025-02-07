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Водіїв десяти вантажівок оштрафували на понад пів мільйона гривень

вантажівка на дорозі
Фото: facebook.com/DSBT.UA

Понад пів мільйона гривень штрафів сплатять 10 вантажівок за порушення габаритно-вагових норм.

Про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Зазначається, що інспектори у Дніпропетровській області провели посилені заходи з перевірки вантажних перевезень в регіоні.

За результатами заходів було виявлено 10 вантажівок з порушенням габаритно-вагових норм.

Інспектори склали на перевізників відповідні адмінматеріали на загальну суму 544 тис. грн.

Фото 2 — Водіїв десяти вантажівок оштрафували на понад пів мільйона гривень

"Укртрансбезпека" вкотре закликала перевізників дотримуватися законодавства та доброчесно вести свою господарську діяльність.

Україна модернізує систему автоматичного вагового контролю на дорогах

Зауважимо, в Україні розпочалася модернізація системи автоматичної фіксації габаритно-вагового контролю транспортних засобів. Завдяки новітнім технологіям процес стане повністю автоматизованим, мінімізуючи вплив людського фактора та роблячи систему прозорою.

Відтепер "Укртрансбезпека" зможе автоматично реєструвати порушення та обмінюватися даними з такими системами, як id.gov.ua, Державна казначейська служба та "Укрпошта".

Також система поєднається з Реєстром адміністративних правопорушень і Єдиним державним реєстром транспортних засобів МВС, що спростить перевірку даних.

Автор:
Світлана Манько