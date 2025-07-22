Военные получат юридическую поддержку в формате видео: предусматривающий проект

Министерство юстиции совместно с Минобороны и Минветеранов запустили социальный проект "Юстиция военным", призванный повысить правовую осведомленность военнослужащих, ветеранов и их семей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Проект для защитников

Цель социального проекта "Юстиция военным" - повысить уровень правовой осведомленности военнослужащих, ветеранов и их семей. В рамках инициативы создана серия видеоконсультаций, помогающих ориентироваться в важнейших юридических вопросах: от правильного оформления рапорта и обжалования выводов ВЛК — до получения бесплатного протезирования, медицинских услуг, материальной помощи или правовой поддержки в случаях исчезновения или плена.

Благодаря сотрудничеству с "Укрзализныцей", видеоролики транслируются на вокзалах и в поездах "Интерсити". Это позволяет военным и членам их семей получить доступ к полезной информации во время поездок. Все видео адаптированы для людей с нарушениями слуха – они сопровождаются переводом на жестовой язык.

"Проект "Юстиция военным" – еще один важный шаг в усилении государственной коммуникации, направленной на улучшение юридической осведомленности военнослужащих", - отмечают в пресс-службе.

Напомним, в апреле Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий новые образовательные гарантии для военнослужащих в возрасте 18-24 лет.