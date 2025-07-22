Військові отримають юридичну підтримку у форматі відео: що передбачає проєкт

Міністерство юстиції спільно з Міноборони та Мінветеранів запустили соціальний проєкт “Юстиція військовим”, покликаний підвищити правову обізнаність військовослужбовців, ветеранів і їхніх родин.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Проєкт для захисників

Мета соціального проєкту "Юстиція військовим" — підвищити рівень правової обізнаності військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин. У межах ініціативи створено серію відеоконсультацій, які допомагають орієнтуватися в найважливіших юридичних питаннях: від правильного оформлення рапорту і оскарження висновків ВЛК — до отримання безоплатного протезування, медичних послуг, матеріальної допомоги чи правової підтримки у випадках зникнення або полону.

Завдяки співпраці з "Укрзалізницею" відеоролики транслюються на вокзалах та в поїздах "Інтерсіті". Це дозволяє військовим і членам їхніх родин отримати доступ до корисної інформації під час поїздок. Усі відео адаптовані для людей із порушеннями слуху — вони супроводжуються перекладом жестовою мовою.

"Проєкт "Юстиція військовим" – ще один важливий крок у посиленні державної комунікації, спрямованої на покращення юридичної обізнаності військовослужбовців", - наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що передбачає нові освітні гарантії для військовослужбовців віком 18–24 років.