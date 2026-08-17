Война и засуха подняли стоимость морских перевозок в мире до исторического максимума

Стоимость транспортировки товаров через ключевые узкие места мировой морской логистики выросла до рекордных отметок за последний месяц. Сочетание военных конфликтов и низкого уровня воды из-за длительных засух в Европе и Латинской Америке повлекло за собой резкое подорожание фрахта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.

По данным ценового агентства Argus, цены на маршрутах через Панамский канал, реку Рейн, Красное и Черное моря достигли исторических максимумов, вызывая обеспокоенность ростом потребительских цен и уязвимостью глобальных цепей поставок.

Кризис на Ближнем Востоке фактически перекрыл Ормузский пролив, через который ранее проходила пятая часть мировых объемов нефти и газа.

Это вынудило суда изменять маршруты в поисках альтернативных источников энергии. Ставки на долгосрочный чартер танкеров находятся вблизи рекордов лета 2008 года.

Рекордные ставки

Угрозы атак на танкеры, связанные с Саудовской Аравией в Баб-эль-Мандебском проливе, подняли ставки на транспортировку нефти из Персидского залива в Азию до $15,22 за баррель, что является самым высоким показателем с 2005 года.

Аналогичные рекорды зафиксированы в Черном море для танкеров, направляющихся в Средиземноморье. Исполнительный директор компании CMB Tech Александр Саверис назвал текущий скачок цен беспрецедентным, отметив, что заводам придется закрываться или искать сырье в более дорогих регионах.

Жара и засуха привели к критическому падению уровня воды в Рейне, который обеспечивает тяжелую промышленность Германии. Стоимость баржевых перевозок по этой реке достигла максимума с 2012 года.

Панамский канал и контейнерные перевозки под давлением

Из-за природного явления Эль-Ниньо и чрезмерный трафик цены на проход через Панамский канал выросли до рекордных $1,1 млн и $2,5 млн за слот в зависимости от размера судна.

Негативная тенденция охватила и контейнерный рынок: средние спотовые ставки с Дальнего Востока к восточному побережью США выросли на 234% по сравнению с прошлым годом — до $10 249 за контейнер.

Главный аналитик Xeneta Петер Санд подчеркивает, что кризис становится долгосрочным, а дополнительные расходы в конце концов лягут на плечи потребителей.

Напомним, в начале марта мировые тарифы на контейнерные перевозки выросли на 3%, остановив семинедельное падение. Это связано с возобновлением производства в Азии после праздников, однако эскалация кризиса в Ормузском проливе грозит новым скачком цен из-за удорожания топлива и страхования.