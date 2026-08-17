Війна та посуха підняли вартість морських перевезень у світі до історичного максимуму

Вартість транспортування товарів через ключові вузькі місця світової морської логістики зросла до рекордних позначок за останній місяць. Поєднання військових конфліктів та низького рівня води через тривалі посухи в Європі та Латинській Америці спричинили різке подорожчання фрахту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.

За даними цінового агентства Argus, ціни на маршрутах через Панамський канал, річку Рейн, Червоне та Чорне моря досягли історичних максимумів, викликаючи занепокоєння щодо зростання споживчих цін і вразливості глобальних ланцюгів постачання.

Криза на Близькому Сході фактично перекрила Ормузьку протоку, через яку раніше проходила п'ята частина світових обсягів нафти й газу.

Це змусило судна змінювати маршрути в пошуках альтернативних джерел енергії. Ставки на довгостроковий чартер танкерів наразі знаходяться поблизу рекордів літа 2008 року.

Рекордні ставки

Погрози атак на танкери, пов'язані із Саудівською Аравією в Баб-ель-Мандебській протоці, підняли ставки на транспортування нафти з Перської затоки до Азії до $15,22 за барель, що є найвищим показником з 2005 року.

Аналогічні рекорди зафіксовано в Чорному морі для танкерів, що прямують до Середземномор'я. Виконавчий директор компанії CMB Tech Александр Саверис назвав поточний стрибок цін безпрецедентним, зазначивши, що заводaм доведеться закриватися або шукати сировину в дорожчих регіонах.

Спека та посуха спричинили критичне падіння рівня води в Рейні, який забезпечує важку промисловість Німеччини. Вартість баржевих перевезень цією річкою досягла максимуму з 2012 року.

Панамський канал та контейнерні перевезення під тиском

Через природне явище Ель-Ніньйо та надмірний трафік ціни на прохід через Панамський канал зросли до рекордних $1,1 млн та $2,5 млн за слот залежно від розміру судна.

Негативна тенденція охопила і контейнерний ринок: середні спотові ставки з Далекого Сходу до східного узбережжя США зросли на 234% проти минулого року — до $10 249 за контейнер.

Головний аналітик Xeneta Петер Санд підкреслює, що криза стає довгостроковою, а додаткові витрати зрештою ляжуть на плечі споживачів.

Нагадаємо, на початку березня світові тарифи на контейнерні перевезення зросли на 3%, зупинивши семитижневе падіння. Це пов’язано з відновленням виробництва в Азії після свят, проте ескалація кризи в Ормузькій протоці загрожує новим стрибком цін через здорожчання палива та страхування.