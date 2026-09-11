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Вокзалы, порты и дороги: Украина готовит портфель проектов для частных инвесторов

Украина готовит портфель проектов для частных инвесторов
Украина готовит портфель проектов для частных инвесторов

Украина и Международная финансовая корпорация планируют расширить сотрудничество публично-частного партнерства и сформировать системный портфель инфраструктурных проектов. Среди приоритетов – порт Черноморск, Киевский и Львовский вокзалы, дорожные проекты и пограничные коридоры.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения Министерства развития общин и территорий Украины.

В ходе встречи министра Николая Калашника с делегацией IFC стороны обсудили сопровождение проектов от концепции и технико-экономического обоснования до структурирования, конкурса и привлечения частного инвестора.

В портовом секторе речь шла о продолжении концессионных проектов. В частности, идет подготовка проекта Первого и Контейнерного терминалов порта Черноморск. Четыре международных компании уже прошли преквалификацию.

Параллельно Украина и IFC планируют готовить новые дорожные проекты и пограничные транспортные коридоры. Отдельным направлением может стать развитие сети автоматического взвешивания грузовиков в движении WIM.

В железнодорожном секторе стороны рассматривают трансформацию комплексов Киевского и Львовского вокзалов в транспортные и коммерческие хабы с привлечением частного капитала.

IFC также может продолжить экспертную поддержку при подготовке профильного законодательства и адаптации транспортных норм к стандартам ЕС.

Напомним, ранее в Украине уже рассматривали передачу вокзалов в концессию. Посреди возможных объектов называли вокзальные комплексы Киева, Львова и Одессы.

Автор:
Татьяна Гойденко

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