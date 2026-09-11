Вокзали, порти й дороги: Україна готує портфель проєктів для приватних інвесторів

Україна та Міжнародна фінансова корпорація планують розширити співпрацю у сфері публічно-приватного партнерства та сформувати системний портфель інфраструктурних проєктів. Серед пріоритетів — порт Чорноморськ, Київський і Львівський вокзали, дорожні проєкти та прикордонні коридори.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Під час зустрічі міністра Миколи Калашника з делегацією IFC сторони обговорили супровід проєктів від концепції та техніко-економічного обґрунтування до структурування, конкурсу і залучення приватного інвестора.

У портовому секторі йшлося про продовження концесійних проєктів. Зокрема, триває підготовка проєкту Першого та Контейнерного терміналів порту Чорноморськ. Чотири міжнародні компанії вже пройшли прекваліфікацію.

Паралельно Україна та IFC планують готувати нові дорожні проєкти й прикордонні транспортні коридори. Окремим напрямом може стати розвиток мережі автоматичного зважування вантажівок у русі WIM.

У залізничному секторі сторони розглядають трансформацію комплексів Київського та Львівського вокзалів у транспортні й комерційні хаби із залученням приватного капіталу.

IFC також може продовжити експертну підтримку під час підготовки профільного законодавства та адаптації транспортних норм до стандартів ЄС.

Нагадаємо, раніше в Україні вже розглядали передачу вокзалів у концесію. Серед потенційних об'єктів називали вокзальні комплекси Києва, Львова та Одеси.