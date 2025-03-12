Volkswagen рассматривает возможность производства военной техники для Германии

Немецкий автоконцерн Volkswagen может подключиться к перевооружению Германии, используя свои производственные мощности для создания военного оборудования. Это решение связано с сокращением экспорта автомобилей и общей тенденцией к усилению оборонной промышленности в Европе.

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Об этом пишет Тelegraph.

О возможном изменении направления деятельности заявил исполнительный директор Volkswagen Оливер Блюм. Он отметил, что компания пока не ведет конкретные переговоры, однако готова рассмотреть концепции создания военных транспортных средств.

Почему Volkswagen может перейти к военному производству

Volkswagen может перейти к производству военного оборудования из-за нескольких ключевых факторов. Во-первых, экспорт германских автомобилей существенно сократился.

Если в 2019 году в странах Европейского Союза продавали 15,1 миллионов автомобилей, то сейчас этот показатель уменьшился до 10,6 миллионов. В то же время, общий экспорт немецких авто упал вдвое.

Вторым фактором является усиление конкуренции со стороны Китая. Китайские производители значительно нарастили экспорт и являются крупнейшими поставщиками автомобилей в мире, что существенно повлияло на позиции немецких брендов.

Кроме того, заводы Volkswagen сейчас работают с недогрузкой из-за снижения спроса. Это создает условия для перепрофилирования производственных мощностей и именно военная отрасль может стать новым направлением деятельности компании.

На фоне этих изменений некоторые немецкие автозаводы перепрофилируют часть своих мощностей для производства оружия. Среди таких компаний – Rheinmetall и KNDS Group.

Отмечается, что Volkswagen сосредоточен на расширении производства электромобилей, но, по словам экономистов, сотрудничество с оборонной промышленностью может стать для автоконцерна новым бизнес-направлением. В то же время компания готовится к более жесткой конкуренции и возможным последствиям таможенной политики США.

Это может означать, что в ближайшие годы один из крупнейших автопроизводителей Европы вынужден будет искать альтернативные рынки и возможности для роста.

Украина стала крупнейшим в мире импортером основных видов вооружений в период 2020-2024 годах, ее импорт увеличился почти в 100 раз по сравнению с 2015-2019 годами. Европейский импорт оружия в целом вырос на 155% за те же периоды, так что государства отреагировали на вторжение РФ в Украину и на неопределенность относительно будущего внешней политики США.