Volkswagen розглядає можливість виробництва військової техніки для Німеччини

Німецький автоконцерн Volkswagen може долучитися до переозброєння Німеччини, використовуючи свої виробничі потужності для створення військового обладнання. Це рішення пов’язане зі скороченням експорту автомобілів і загальною тенденцією до посилення оборонної промисловості в Європі.

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Про це пише Тelegraph.

Про можливу зміну напрямку діяльності заявив виконавчий директор Volkswagen Олівер Блюм. Він зазначив, що компанія поки не веде конкретних переговорів, проте готова розглянути концепції створення військових транспортних засобів.

Чому Volkswagen може перейти до військового виробництва

Volkswagen може перейти до виробництва військового обладнання через кілька ключових факторів. По-перше, експорт німецьких автомобілів суттєво скоротився.

Якщо у 2019 році в країнах Європейського Союзу продавали 15,1 мільйона автомобілів, то зараз цей показник зменшився до 10,6 мільйона. Водночас загальний експорт німецьких авто впав удвічі.

Другим чинником є посилення конкуренції з боку Китаю. Китайські виробники значно наростили експорт і нині є найбільшими постачальниками автомобілів у світі, що суттєво вплинуло на позиції німецьких брендів.

Окрім цього, заводи Volkswagen нині працюють із недовантаженням через зниження попиту. Це створює умови для перепрофілювання виробничих потужностей, і саме військова галузь може стати новим напрямком діяльності компанії.

На фоні цих змін деякі німецькі автозаводи вже перепрофільовують частину своїх потужностей для виробництва зброї. Серед таких компаній – Rheinmetall та KNDS Group.

Зазначається, що Volkswagen наразі зосереджений на розширенні виробництва електромобілів, але, за словами економістів, співпраця з оборонною промисловістю може стати для автоконцерну новим бізнес-напрямком. Водночас компанія готується до жорсткішої конкуренції та можливих наслідків митної політики США.

Це може означати, що найближчими роками один із найбільших автовиробників Європи буде змушений шукати альтернативні ринки та можливості для зростання.

Додамо, Україна стала найбільшим у світі імпортером основних видів озброєнь у період 2020–2024 роках, її імпорт збільшився майже у 100 разів у порівнянні з 2015–2019 роками. Європейський імпорт зброї загалом зріс на 155% за ті самі періоди, так держави відреагували на вторгнення РФ в Україну і на невизначеність щодо майбутнього зовнішньої політики США.