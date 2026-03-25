Volkswagen ведет переговоры с израильским производителем "Железного купола" о производстве систем для противовоздушной обороны

Volkswagen ведет переговоры с израильской компанией Rafael Advanced Defence Systems по соглашению, предусматривающему переориентацию производства на одном из заводов немецкого концерна по автомобилям на системы противовоздушной обороны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

По словам двух осведомленных с планами источников, стороны рассматривают возможность переоборудования завода в Оснабрюке для производства компонентов системы ПВО "Железный купол", принадлежащей израильской государственной компании.

По предварительному плану, завод в Оснабрюке будет производить различные компоненты "Железного купола", в частности:

тяжелые грузовики для перевозки ракет;

пусковые установки;

электрогенераторы.

В то же время, сами ракеты на предприятии не будут производить.

Компания надеется сохранить все 2300 рабочих мест на заводе, а продавать эти системы планируют правительствам европейских стран.

"Потенциал очень высок. Но это тоже личное решение работников — хотят ли они приобщиться к этому проекту", — отметил один из собеседников издания.

По словам другого источника, германское правительство активно поддерживает эту идею.

Volkswagen уже участвует в производстве военной техники через совместное предприятие своей дочерней компании MAN с немецким оборонным концерном Rheinmetall.

При этом немецкий вооруженный концерн Rheinmetall опередил самого крупного в Европе автопроизводителя Volkswagen по рыночной стоимости, что является признаком резкого роста спроса инвесторов на акции оборонных компаний.

Впрочем, сотрудничество с Rafael будет означать более масштабный возврат автопроизводителя в оборонную отрасль. Во время Второй мировой войны компания производила военные автомобили и крылатые ракеты V1 для вермахта Адольфа Гитлера.

Один из собеседников рассказал, что для переориентации производства понадобятся минимальные инвестиции, а "переход будет достаточно простым".

Financial Times пишет, что производство может быть запущено уже через 12–18 месяцев.

