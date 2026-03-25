Замість авто: Volkswagen веде переговори з ізраїльським виробником "Залізного купола" про виробництво систем для протиповітряної оборони

Volkswagen переобладнає один із заводів під випуск компонентів для ізраїльського «Залізного купола» / Depositphotos

Volkswagen веде переговори з ізраїльською компанією Rafael Advanced Defence Systems щодо угоди, яка передбачає переорієнтацію виробництва на одному із заводів німецького концерну  з автомобілів на системи протиповітряної оборони.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

За словами двох обізнаних із планами джерел, сторони розглядають можливість переобладнання заводу в Оснабрюці для виробництва компонентів системи ППО "Залізний купол", що належить ізраїльській державній компанії.

За попереднім планом, завод в Оснабрюці виготовлятиме різні компоненти "Залізного купола", зокрема:

  • важкі вантажівки для перевезення ракет;
  • пускові установки;
  •  електрогенератори.

Водночас самі ракети на підприємстві не вироблятимуть.

Компанія сподівається зберегти всі 2300 робочих місць на заводі, а продавати ці системи планують урядам європейських країн.

"Потенціал дуже високий. Але це також особисте рішення працівників — чи хочуть вони долучитися до цього проєкту", — зазначив один зі співрозмовників видання.

За словами іншого джерела, німецький уряд активно підтримує цю ідею.

Volkswagen уже бере участь у виробництві військової техніки через спільне підприємство своєї дочірньої компанії MAN із німецьким оборонним концерном Rheinmetall.

При цьому німецький збройний концерн Rheinmetall випередив найбільшого в Європі автовиробника Volkswagen за ринковою вартістю, що є ознакою різкого зростання попиту інвесторів на акції оборонних компаній.

Втім, співпраця з Rafael означатиме масштабніше повернення автовиробника до оборонної галузі. Під час Другої світової війни компанія виробляла військові автомобілі та крилаті ракети V1 для вермахту Адольфа Гітлера.

Один із співрозмовників видання розповів, що для переорієнтації виробництва знадобляться мінімальні інвестиції, а "перехід буде досить простим".

Financial Times пише, що виробництво може бути запущене вже за 12–18 місяців.

Раніше повідомлялося, що німецький автоконцерн Volkswagen може долучитися до переозброєння Німеччини, використовуючи свої виробничі потужності для створення військового обладнання. Це рішення пов’язане зі скороченням експорту автомобілів і загальною тенденцією до посилення оборонної промисловості в Європі.

Автор:
Світлана Манько