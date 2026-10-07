Вооруженные люди в масках проникли из Беларуси в Латвию и украли камеры наблюдения на границе: подробности

На латвийско-белорусской границе военнослужащие Национальных вооруженных сил Латвии пресекли попытку незаконного пересечения границы группой не менее 20 мигрантов. Людей сопровождали вооруженные мужчины в масках, угрожавших латвийским военным.

Как пишет Dilo, об этом сообщил в X министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава.

По его словам, в этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной, в отличие от многих предыдущих.

Домбрава рассказал, что сопроводители находились на белорусской стороне границы. Они были вооружены, угрожали военным Национальным вооруженным силам Латвии и активно подгоняли группу мигрантов в сторону Латвии.

Через несколько часов после этого инцидента люди в масках проникли на латвийскую территорию. Они повредили распределительный шкаф и украли камеры, а затем вернулись в Беларусь еще до того, как на место успели прибыть пограничники.

Домбрава предупредил, что такие случаи могут иметь более серьезные последствия для самой Беларуси.

Национальные вооруженные силы Латвии считают, что нелегальную миграцию используют как инструмент давления на внешнюю границу страны, а вместе с ним и ЕС и НАТО. Военные прогнозируют, что подобные провокации и гибридные угрозы на границе с Беларусью будут продолжаться.

Армия и дальше будет помогать пограничникам на границах с Беларусью и Россией.

Напомним, в Литве, Латвии и Польше обсуждают вопросы о возможности остановки регулярных. пассажирских перевозок в Беларусь.

Также латвийское правительство рассматривает полный демонтаж на восточной границе страны ведущих в Россию железнодорожных путей .