Озброєні люди в масках проникли з Білорусі в Латвію і вкрали камери спостереження на кордоні: подробиці

На латвійсько-білоруському кордоні військовослужбовці Національних збройних сил Латвії зупинили спробу незаконного перетину кордону групою щонайменше з 20 мігрантів. Людей супроводжували озброєні чоловіки в масках, які погрожували латвійським військовим.

Як пише Dilo, про це повідомив у X міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава.

За його словами, цього разу провокація була особливо демонстративною та агресивною, на відміну від багатьох попередніх.

Домбрава розповів, що супровідники перебували на білоруському боці кордону. Вони були озброєні, погрожували військовим Національних збройних сил Латвії та активно підганяли групу мігрантів у бік Латвії.

Через кілька годин після цього інциденту люди в масках проникли на латвійську територію. Вони пошкодили розподільчу шафу та вкрали камери, а потім повернулися до Білорусі ще до того, як на місце встигли прибути прикордонники.

Домбрава попередив, що такі випадки можуть мати серйозніші наслідки для самої Білорусі.

Національні збройні сили Латвії вважають, що нелегальну міграцію використовують як інструмент тиску на зовнішній кордон країни, а разом з ним і ЄС та НАТО. Військові прогнозують, що подібні провокації та гібридні загрози на кордоні з Білоруссю продовжуватимуться.

Армія й надалі допомагатиме прикордонникам на кордонах із Білоруссю та Росією.

Нагадаємо, у Литві, Латвії та Польщі обговорюють питання стосовно можливості зупинки регулярних пасажирських перевезень до Білорусі.

Також латвійський уряд розглядає повний демонтаж на східному кордоні країни залізничних колій, що ведуть до Росії.