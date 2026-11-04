Восемь регионов Украины получили 26,5 млн грн субвенции на приобретение домов для переселенцев

Государство направило 26,5 млн грн на приобретение 53 домов для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Жилье планируют купить в 19 территориальных общинах восьми областей Украины. Речь идет о временном проживании переселенцев в сельской местности.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Средства в пределах первого транша уже поступили на счета областных военных администраций. Финансирование получили Волынская, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

Где приобретут дома для переселенцев

По утвержденному правительством распределению, жилье планируется приобрести в 19 территориальных общинах, в частности:

Волынская область - Вишневская;

Днепропетровская - Петриковская и Широковская;

Киевская - Ташанская, Кожанская, Згуровская, Таращанская, Медвинская, Узинская, Иванковская, Томашевская, Кагарлыкская и Студениковская;

Кировоградская - Светловодская;

Николаевская - Арбузинская, Казанковская и Веселиновская;

Харьковская - Близнюковская;

Черновицкая – Веренчанская.

Что будет в приобретенных домах

Для общин организуют юридическое сопровождение при покупке недвижимости. Также с участием международных и гуманитарных партнеров закупают мебель и бытовую технику для обустройства жилья.

"На этапе приобретения домов мы обеспечиваем общинам необходимое юридическое сопровождение", - отметила заместитель министра Татьяна Кириенко.

Параллельно идет поиск других домов в сельской местности. К нему могут присоединяться Советы ВПЛ, общественные и благотворительные организации и волонтеры.

Напомним, Украина и Банк развития Совета Европы планируют до конца ноября подписать соглашение на 80 млн евро для финансирования жилых ваучеров переселенцам с временно оккупированных территорий. Первые 40 млн евро ожидают к концу 2026 года.