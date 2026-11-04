- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Восемь регионов Украины получили 26,5 млн грн субвенции на приобретение домов для переселенцев
Государство направило 26,5 млн грн на приобретение 53 домов для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Жилье планируют купить в 19 территориальных общинах восьми областей Украины. Речь идет о временном проживании переселенцев в сельской местности.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.
Средства в пределах первого транша уже поступили на счета областных военных администраций. Финансирование получили Волынская, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.
Где приобретут дома для переселенцев
По утвержденному правительством распределению, жилье планируется приобрести в 19 территориальных общинах, в частности:
- Волынская область - Вишневская;
- Днепропетровская - Петриковская и Широковская;
- Киевская - Ташанская, Кожанская, Згуровская, Таращанская, Медвинская, Узинская, Иванковская, Томашевская, Кагарлыкская и Студениковская;
- Кировоградская - Светловодская;
- Николаевская - Арбузинская, Казанковская и Веселиновская;
- Харьковская - Близнюковская;
- Черновицкая – Веренчанская.
Что будет в приобретенных домах
Для общин организуют юридическое сопровождение при покупке недвижимости. Также с участием международных и гуманитарных партнеров закупают мебель и бытовую технику для обустройства жилья.
"На этапе приобретения домов мы обеспечиваем общинам необходимое юридическое сопровождение", - отметила заместитель министра Татьяна Кириенко.
Параллельно идет поиск других домов в сельской местности. К нему могут присоединяться Советы ВПЛ, общественные и благотворительные организации и волонтеры.
Напомним, Украина и Банк развития Совета Европы планируют до конца ноября подписать соглашение на 80 млн евро для финансирования жилых ваучеров переселенцам с временно оккупированных территорий. Первые 40 млн евро ожидают к концу 2026 года.